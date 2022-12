GloRilla & More Rock The Star-Powered Meta House à Art Basel

Art Basel était LIT !

Meta s’est emparé d’Art Basel avec sa buzzy #MetaHouse titrée par GloRilla, Chat Dojaet TOKiMONSTA qui a secoué le premier terrain de jeu de réalité mixte en son genre tout en faisant progresser la prochaine génération de créativité.

“C’était ma première fois à Art Basel et j’étais ravi de jouer à Meta House”, a déclaré GloRilla. “Je suis content d’avoir été inclus dans un événement célébrant les artistes et les créatifs d’une manière unique. Miami est toujours amusant et j’apprécie tous ceux qui sont venus me soutenir !

L’expérience de 3 jours s’est déroulée au Soho Pool House et au Sacred Space de Miami dans le Wynwood Arts District, où plus de 3 000 invités ont assisté à des performances et à des sets de DJ par Coco et Breezy, Monnaie en espèces, André Power, BASHMENT, Son de la Pangée, Peachfuzzet StarSixty9.

Invités notables inclus Quincy, Becky G, Ricky Thompson, Denzel Dion, SAINT JHN, Jade Novah, Bonjour Tefi, Nigel Sylvestre, Oui Julz, Brownie Moucheté, M. Naisgaiet plus.

La communauté créative a organisé chaque centimètre carré de l’espace et a repoussé pour la première fois les limites de son art traditionnel dans l’AR/VR.

Les invités ont apprécié les peintures murales et les structures AR interactives d’artistes de réalité mixte COVL, Morilleet Nina Chaneldes ateliers de construction VR animés par YONKdes espaces soigneusement aménagés comme le jardin de sculptures gonflables de Laitieret le travail affiché tout au long de l’artiste Lou pimpant.

En partenariat avec printempscollineMeta a co-organisé la galerie ‘#MakeItTillYouMakeIt’ – une vitrine d’art organisée qui a également organisé une programmation de jour avec des tables rondes animées par CultureCon & The Creative Collective NYC Founder Iman Ellis aux côtés de talents vedettes, y compris Reina Noriega, JN Silva, CJ Végaet plus encore ainsi qu’un live painting de David Garibaldi.

“Meta House est une aire de jeux de réalité mixte unique en son genre”, a déclaré Vivienne Walsh, Directeur du Meta Brand Marketing. «Nous nous engageons à faire progresser l’avenir de la créativité dans les espaces de réalité mixte et nous voyons vraiment cela prendre vie de manière majeure ici à Miami Art Week. Nous avons été ravis de travailler avec des artistes comme COVL, qui a apporté son incroyable installation VR “Nuevo Norte” dans Meta House sous la forme d’une fresque AR interactive. C’est un favori de la foule et nous avons hâte de voir ce qui va arriver alors que de plus en plus d’artistes explorent leur expression créative dans de nouveaux supports immersifs offrant de nouvelles opportunités pour les gens de se connecter.

Découvrez toutes les sélections ci-dessous: