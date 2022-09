GloRilla & Hitkidd déposent le remix de la chanson de l’été “FNF (Lets Go)” avec JT et Latto.

Chaque été, nous nous disputons quelle est exactement la chanson de l’été cette année, vous seriez mal avisé de ne pas mentionner GloRilla et son énorme succès “FNF”. La chanson a pris le monde d’assaut et lui a valu un traiter avec le label CMG de Yo Gotti.

“J’ai travaillé dur pendant des années pour obtenir ce point et j’ai la chance de signer avec le label le plus en vogue de la musique avec CMG. J’ai manifesté ce moment et j’ai fait confiance à mon talent même quand les autres ne l’ont pas fait. Je suis reconnaissant à Gotti d’avoir cru en moi et je ne lâcherai rien. Croyez que j’ai plus de chaleur en route. – GloRilla lors de sa signature avec CMG