Glorieux records olympiques d’un ancien athlète américain

Carl Lewis, l’ancien athlète d’athlétisme américain de renom, a été l’une des stars du sport les plus célèbres et les plus emblématiques. L’athlète légendaire a connu un succès prodigieux dans sa carrière professionnelle et, grâce à ses nombreuses réalisations, a été honoré par des titres tels que « l’athlète mondial du siècle » et « l’athlète olympique du siècle ». Son nom complet est Frederick Carlton Lewis.

Né le 1er juillet 1961 en Alabama, Carl s’est mis à l’athlétisme comme les poissons prennent l’eau. Ses parents ont joué un rôle majeur dans ses premières années de formation en tant qu’athlète, son père étant son premier entraîneur. Dès son plus jeune âge, Carl s’est avéré être une star prometteuse de tous les records. Il a remporté le titre de meilleur athlète amateur aux États-Unis en 1981 avec son 100 mètres et la victoire en saut en longueur aux championnats collégiaux. Il est devenu le sprinteur le plus rapide du monde sur 100 m en 1981.

Les réalisations du brillant athlète dans son illustre carrière sont quelque chose à admirer; et servir d’inspiration formidable pour beaucoup.

A l’occasion de son anniversaire, jetons un coup d’œil au record olympique de ce plus grand athlète :

Carl a remporté 10 médailles (neuf d’or et une d’argent) aux Jeux olympiques entre les années 1980 et 1990; en outre, 10 médailles aux championnats du monde, dont huit d’or.

Aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles, Carl a remporté 4 médailles d’or chacun : au 100 m, au 200 m, au saut en longueur et au relais 4×100 m. Son triomphe correspond au record établi par Jesse Owens aux Jeux olympiques de 1936.

Aux Jeux de 1988 à Séoul, il est devenu le premier athlète olympique à remporter consécutivement des médailles d’or au saut en longueur (2). C’était un saut de 8,72 mètres (28,61 pieds). De plus, il a remporté la médaille d’argent au 200 mètres.

Aux Jeux Olympiques de Barcelone, Espagne 1992, Carl a remporté deux médailles d’or (relais 4×100 mètres, saut en longueur).

Aux Jeux olympiques d’Atlanta de 1996, Carl a remporté l’or au troisième tour. Il a remporté la même épreuve individuelle à 4 reprises et est devenu le troisième olympien (1 sur seulement 4) à réaliser une telle chose.

Il s’agit de sa quatrième médaille d’or olympique consécutive. Cette victoire marquait également sa finale et sa 9e médaille d’or.

Aux Championnats du monde d’athlétisme, Carl a remporté l’or au 100 mètres (9,93 secondes), au saut en longueur et a couru dans l’équipe gagnante du relais 4×100 en 1983 et 1987.

