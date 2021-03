Gloria Steinem a vécu assez longtemps pour voir de nombreux chapitres du mouvement féministe – son expansion des opportunités, ses échecs en matière d’inclusion, sa persistance à lutter pour démanteler une culture de violence omniprésente contre les femmes.

Jeudi, Steinem fête ses 87 ans et dit tout au long des cycles de progrès et de réactions négatives – de l’ère du président Donald Trump à l’explosion de #MeToo en passant par le sort des femmes pendant la pandémie et l’élection de la première vice-présidente du pays – elle est restée optimiste en raison du soutien d’autres personnes partageant les mêmes idées, mais elle continue de déplorer ce qu’elle considère comme la minimisation de la violence sexiste.

« [What’s] le moins présent … est le lien entre la violence contre les femmes et toutes les autres violences, entre la violence à la maison et la guerre là-bas », a-t-elle dit.« Nous acceptons toujours un moindre état de préoccupation, parce que nous ne voyons pas. .. ou en signalant les connexions. «

L’Amérique a été témoin de cette violence la semaine dernière lorsqu’un homme armé a tué six femmes asiatiques dans trois fusillades distinctes dans des spas de la région d’Atlanta. Les signalements de violence domestique ont augmenté pendant la pandémie. Entre-temps, la loi sur la violence contre les femmes a expiré.

Les recherches montrent que de nombreux auteurs de fusillades de masse ont des antécédents de violence contre les femmes.

Administrateur du collège:A donné des violeurs, des harceleurs gifles au poignet

Pour marquer l’anniversaire de Steinem, la Fondation Gloria offre au public un aperçu de l’appartement de l’icône de New York, que certains ont appelé le foyer de facto du mouvement féministe. En ce Mois de l’histoire des femmes, USA TODAY a parlé avec Steinem de son combat de plusieurs décennies pour l’égalité et des menaces les plus puissantes qui subsistent.

Question: Vous avez davantage une perspective historique que la plupart des gens. Vous avez vu les balancements du balancier. Comment caractériseriez-vous ce moment de la lutte pour l’égalité des femmes?

Gloria Steinem: Eh bien, je me souviens quand Shirley Chisholm, en 1972, s’est déclarée à la présidence. C’est important, car dans notre esprit, nous devons d’abord retirer le panneau réservé aux hommes blancs de la porte de la Maison Blanche, et elle l’a fait. Vous pouvez voir qu’à partir de là, nous avons parcouru un long chemin, car il y avait Hillary Clinton. Il y a eu de vrais candidats pratiques qui auraient pu devenir président et nous dirions qui aurait dû devenir président. Nous n’en sommes pas encore là. Mais je pense que nous sommes à une ou deux élections d’ici.

Q: La semaine dernière, en Géorgie, six femmes asiatiques ont été tuées. Il est si difficile de traiter ce qui semble être cette violence sans fin contre les femmes. Comment le traitez-vous?

Steinem: Je pense qu’il est clair pour nous, mais non remarqué par les médias, que chaque meurtre de masse a été commis par un homme, par un homme blanc (les données sur les fusillades de masse montrent que les femmes sont extrêmement rares). … Ce qui est clair, c’est que compte tenu de la culture de la domination masculine, certains hommes se sentent le droit de dominer et si cela est frustré, devenir fou et dominer en tuant. … Nous devons identifier la maladie avant de trouver un remède. Et je pense que nous en sommes éloignés.

Q: Nous sommes à une époque où il y a beaucoup de polarisation. Comment unissez-vous les femmes autour d’une cause commune?

Steinem: Parfois, notre modèle de gouvernance … nous dit que nous devons avoir l’unanimité, parce que vous ne jetez personne hors de la famille. … En tant que femmes, si nous planifions une action, OK, nous avons une centaine de personnes de ce côté de la salle qui veulent le faire. Et nous en avons 30 de l’autre côté qui disent «non». Nous essaierons de convaincre les non au lieu d’aller de l’avant avec la majorité. Donc (juron) de l’autre côté. Avance. Non, mais sérieusement. … Si vous créez un exemple de mouvement vers l’avant, de plaisir et de positivité, etc., cela fonctionnera probablement mieux que d’essayer de les convaincre.

Q: Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de discussions sur la manière dont les femmes se sont mobilisées pour maintenir leur cohésion. Ils ont pris soin de leurs enfants et de leurs parents. Ils ont quitté le marché du travail pour être présents à la maison ou ils sont restés sur le marché du travail sans garde d’enfants au détriment de leur bien-être. Pensez-vous que, parce que les femmes continuent de se mobiliser de cette manière, il y a moins d’incitation au changement structurel?

Steinem: Je suis d’accord avec toi. Je dirais seulement que je pense que le fait que les hommes aient été forcés d’être à la maison a également eu un impact important sur leur compréhension de ce qu’est élever un enfant, de ce que signifie cuisiner le dîner, de ce que signifie nettoyer la maison. Mais cela dit, dans les paramètres de sécurité et de possibilité, je suggérerais parfois de ne pas le faire.

Q: Quelle est selon vous la plus grande menace pour les objectifs déclarés du féminisme? Cette menace a-t-elle changé?

Steinem: La plus grande menace est la violence. La plupart des violences dans le monde sont dirigées contre les femmes. Cela peut aller de la mutilation génitale féminine, qui est horrible, à l’infanticide féminin, où les filles ne sont pas valorisées, en passant par les agressions sur les femmes adultes. Il n’y a pas de fin.

Je pense qu’une des choses que nous pouvons faire, en plus de lutter contre chaque circonstance individuelle contre laquelle nous pouvons lutter, est de souligner une vérité simple qui peut rendre cela plus impressionnant pour le monde en général, à savoir que la violence contre les femmes est la le plus grand déterminant de toutes les autres violences.

La violence à la maison est plus un indicateur de savoir s’il y aura de la violence dans la rue ou si un pays entier entrera en guerre contre un autre pays que l’eau, le pétrole, la terre, toutes les choses auxquelles la violence est souvent attribuée. Donc, plus nous pourrons tracer cette ligne, je pense, plus nous obtiendrons une aide collective. Nous ne devrions pas avoir besoin de faire cela. Ce n’est peut-être pas suffisant, mais je pense que c’est utile.

Q: Pensez-vous que les choses s’améliorent pour les femmes?

Steinem: Eh bien, ça va mieux. Quand le gouverneur de New York est accusé de harcèlement sexuel, je pense que beaucoup moins de gens disent: « Eh bien, pourquoi s’est-elle habillée de cette façon? »

Je pense que nous pouvons mesurer les progrès. Nous avons tous une façon d’aller de l’avant. Nous avons tous une façon de nommer ce qui se passe, d’une manière ou d’une autre, d’obtenir au moins un certain soutien pour y remédier. … Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes.

Q: De quoi ne parlons-nous toujours pas de ce que nous devons être?

Steinem: Nous devons élever nos normes. Tant que le Congrès n’est pas composé à moitié de femmes et que ces femmes sont à moitié de couleur, nous n’aurons probablement pas de démocratie. Nous célébrons les jetons.

