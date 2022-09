Gloria Estefan appelle sa poupée Barbie un “grand” honneur : “C’était juste un frisson”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le talent de Gloria Estefan est vécu à travers sa musique mais est relativement intangible autrement.

Avec Mattel qui sort une nouvelle poupée Barbie inspirée de la chanteuse “Conga”, un morceau de son excellence pourrait être à vous pour seulement 50 $.

La tenue de Barbie, qui rend hommage au look d’Estefan de son clip vidéo “Get On Your Feet” de 1989, comprend une veste noire avec “des détails dorés complexes avec des accents de bijoux et une manche en dentelle surdimensionnée dramatique”.

Le chanteur cubano-américain a déclaré à E! News : “Je jouais avec des Barbies depuis que je suis toute petite… C’était juste un frisson et elles tenaient vraiment à être précises.”

Avec sept Grammy Awards, voici comment Estefan évalue le fait d’avoir sa propre Barbie parmi tous ses honneurs : “une gros un pour moi.”

Le coût de la Barbie d’Estefan est deux fois plus élevé que celui des autres poupées non signées sur le site Web, qui se vendent généralement entre 22 et 25 dollars.

La Barbie d’Estefan est livrée avec un microphone et un support de poupée.

Pour Estefan, la Barbie a une valeur plus profonde. “Pour une petite fille hispanique, se voir reflétée et dire : “Peut-être qu’un jour je pourrais faire quelque chose qui ferait de moi une Barbie”, c’est vraiment cool.”

