Gloire vintage pour Frankie Dettori et Angel Bleu à Goodwood | Nouvelles de course

Une réapparition rapide n’a pas été un obstacle au succès pour Angel Bleu, alors que Frankie Dettori a mené le poulain de Ralph Beckett à la victoire dans les Unibet Vintage Stakes à Goodwood.

Finaliste des Listed Pat Eddery Stakes à Ascot samedi, le jeune Dark Angel a été expulsé à 100-30 pour faire un meilleur dans ce concours du Groupe Trois trois jours plus tard.

Après avoir transpiré sur le chemin du poste, Angel Bleu a couru avec enthousiasme pendant une grande partie de la course, mais s’est rapidement accéléré dans le sol ramolli par la pluie une fois la question posée par Dettori.

Il s’est accroché assez mal à juste titre lors de la livraison de son défi, interférant avec l’Acropole dans le processus.

Le vainqueur des Coventry Stakes, Berkshire Shadow (13-8 favori), faisait de son mieux à l’arrivée, mais Angel Bleu avait suffisamment de réserve pour le tenir à distance de trois quarts de longueur.

Beckett a déclaré: « Frankie est descendu de lui samedi et a dit » il était occupé, donnez-lui une pause « , alors j’ai pensé que nous devrions le laisser tranquille.

« (Mais) je l’ai nourri dimanche et je l’ai regardé de côté et j’ai pensé » tu n’as pas du tout l’air d’avoir eu une course difficile pour moi « .

« Je l’ai fait du jogging et il a rebondi dans la cour, (le propriétaire) le directeur de course de Marc Chan m’a appelé et m’a dit ‘pourquoi ne pas le geler maintenant et l’envoyer à Hong Kong à l’automne, il peut y aller et avoir un bon moment’ – il a été un peu surpris quand il a plu et nous avons décidé de le déclarer !

« Si nous n’avions pas déclaré et que le terrain s’était effondré comme ça, j’aurais été vraiment, vraiment fâché avec moi-même. Avec la pluie d’hier soir, je pouvais à peine croire à ma chance. »

« Il aime un peu de jus et il aime les sols meubles, nous allons penser au Dewhurst maintenant, je devrais y penser. »

À propos du Berkshire Shadow entraîné par Andrew Balding, le coureur Oisin Murphy a déclaré: « Sur un rythme lent, il s’est très bien détendu, mais a mis du temps à démarrer. Quand je lui ai donné un coup de pied, il est resté bien et a frappé la ligne fort.

« Je pense qu’il a besoin d’un autre furlong, car il a très bien vu le voyage. »