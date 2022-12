Gloire à l’Hypnotoad, la mascotte Meme de TCU

On ne sait pas à quel point l’Hypnotoad sera aidé samedi.

Il y aura des T-shirts et des sweats à capuche, des bannières et des panneaux rendant hommage à l’Hypnotoad, et ESPN, qui diffuse le jeu et appartient à Disney, prépare un segment pertinent. Mais que l’Hypnotoad apparaisse sur la carte vidéo dépend des opérateurs de jeux du Fiesta Bowl, bien qu’ils aient reçu des clips vidéo.

Le Michigan, cependant, semble généralement indifférent.

Lorsqu’on lui a demandé comment son équipe s’était préparée pour l’Hypnotoad, le demi défensif du Michigan, Mike Sainristil, a répondu : « L’Hypnotoad ? Qu’est-ce que l’Hypnocrapaud ? »

Lorsque l’Hypnotoad a été expliqué à l’ailier défensif du Michigan Mike Morris – cela a pris un moment et un coup d’œil à une image sur le téléphone d’un journaliste – il s’est moqué. “Nous sommes Wolverines, mon frère”, a-t-il déclaré. « Essayez de mettre un écran devant nous et essayez de nous hypnotiser. Nous allons juste faire le vide et continuer à jouer au football. Nous sommes des soldats entraînés.

JJ McCarthy, le quart-arrière contemplatif et méditatif du Michigan – ce sera lui, les yeux fermés, assis les jambes croisées sous le poteau de but avant le match de samedi – a vu des canons et des feux d’artifice à Rutgers et a entendu la troisième cloche sonner à Ohio State. Il n’a pas encore été déconcerté.

Mais il n’avait pas, jusqu’à jeudi, envisagé la puissance de l’Hypnocrapaud.

“J’apprécie l’avertissement”, a-t-il dit en donnant un coup de poing à un journaliste. “Je serai à l’affût.”

A ce titre, il ne sera pas seul.