LE monde fait face à un armageddon biologique si les tests sur les virus sont autorisés à se poursuivre, préviennent les experts.

Il s’agit d’une preuve « écrasante » que Covid-19 a été créé dans un laboratoire de Wuhan.

Les scientifiques affirment avoir une preuve «écrasante» que Covid a été créé dans un laboratoire de Wuhan Crédit : AFP

Les experts disent que Covid ne s’est pas développé comme les virus typiques d’un animal à l’autre Crédit : Reuters

La Chine maintient que le virus est né sur un marché de viande humide de Wuhan Crédit : EPA

Les meilleurs scientifiques Steven Quay et Richard Muller ont déclaré au Wall Street Journal (WSJ) que la théorie de l’infection de l’animal à l’homme avait « une chance sur un million » d’être vraie.

Maintenant, le duo double ses prétentions, déclarant lors d’une conférence en ligne que le monde est confronté à une catastrophe biologique si la recherche sur le « gain de fonction » n’est pas immédiatement arrêtée.

Le Dr Quay, directeur général de la société pharmaceutique Atossa Therapeutics, a déclaré au Hudson Institute, basé à Washington DC, que les progrès de la recherche sur les virus et les vaccins avaient « ouvert les vannes où vous pouvez avoir une arme biologique le matin et avoir un vaccin l’après-midi », The Australien signalé pour la première fois.

Selon news.com.au, le Dr Quay a déclaré que contrairement à d’autres virus, Covid était immédiatement extrêmement infectieux au moment où il a commencé à se propager dans la communauté – un phénomène, selon le professeur, qui ne correspond pas au schéma d’une maladie naturelle.

« Covid-19 ne couvait pas dans la communauté avant le début de la pandémie, comme cela a été observé avec les précédentes épidémies de coronavirus », a-t-il déclaré.

Sur la base d’une comparaison avec les épidémies de SRAS-CoV-1 et de MERS, le Dr Quay a déclaré que « la probabilité qu’une zoonose acquise dans la communauté » produise les résultats observés dans la propagation précoce du SRAS-CoV-2 était « littéralement une sur un million » .

Le professeur Muller, astrophysicien de l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que l’on craignait que les scientifiques ne soient « sur la liste noire et étiquetés comme un ennemi de la Chine » s’ils poursuivaient la théorie de la « fuite de laboratoire ».

« Cela signifiait que la Chine exerçait un contrôle sur la liberté d’expression des États-Unis », a-t-il déclaré.

« Les scientifiques américains ne voulaient même pas discuter de la question par peur de ce que la Chine ferait. C’est une conversation très effrayante.

Les commentaires sont venus alors qu’un scientifique de Harvard a admis qu’elle et ses collègues étaient réticents à soutenir publiquement la théorie des fuites de laboratoire plus tôt par haine de l’ancien président américain Donald Trump.

Les meilleurs scientifiques Steven Quay et Richard Muller ont déclaré que la théorie de l’infection de l’animal à l’homme avait «une chance sur un million» d’être vraie Crédit : Institut de virologie de Wuhan

L’Institut de virologie de Wuhan, où le virus serait originaire Crédit : Getty

Des pays du monde entier ont versé des millions de livres de fonds publics dans des programmes nationaux de vaccination Crédit : EPA

« À l’époque, il était plus effrayant d’être associé à Trump et de devenir un outil pour les racistes, alors les gens ne voulaient pas appeler publiquement à une enquête sur les origines du laboratoire », a déclaré Alina Chan.

Chan était l’un des 18 scientifiques qui ont publié une lettre dans le journal La science le mois dernier, appelant à une enquête plus approfondie sur l’origine du virus.

La théorie des fuites de laboratoire, qui a été adoptée par Trump et d’autres membres de son administration, y compris l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, a gagné du terrain ces dernières semaines alors que de nouvelles preuves circonstancielles sont apparues.

Trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan sont tombés malades le 20 novembre, ont révélé des rapports.

Alors que des preuves vidéo obtenues par Sky News cette semaine ont prouvé que des chauves-souris vivantes étaient gardées dans des cages au laboratoire, contredisant l’enquêteur de l’Organisation mondiale de la santé Peter Daszak qui avait rejeté l’allégation comme une « théorie du complot ».

L’enquête de l’OMS sur les origines de Covid-19 a conclu en février qu’il était « extrêmement improbable » que le virus provienne d’un laboratoire.

Des doutes sur la qualité des résultats ont conduit le gouvernement américain à demander le mois dernier à ses agences de renseignement de mener une nouvelle enquête de 90 jours, le président Joe Biden et d’autres dirigeants mondiaux appelant à de nouvelles enquêtes.

Aux États-Unis, le nombre de morts de Covid-19 cette semaine a dépassé les 600 000. À l’échelle mondiale, le nombre de morts est estimé à environ 3,8 millions.

Le Dr Quay et le professeur Muller ont expliqué que «l’empreinte génétique» du SRAS-CoV-2 était l’indication la plus accablante qu’elle ait été créée dans un laboratoire.

Ils ont souligné une séquence d’acides aminés spécifique connue sous le nom de CGG-CGG, ou double CGG, qui est couramment épissée dans des virus par les chercheurs afin d’augmenter leur létalité.

« En fait, dans toute la classe de coronavirus qui comprend le CoV-2, la combinaison CGG-CGG n’a jamais été trouvée naturellement », ont-ils écrit dans le WSJ.

« Maintenant, le fait accablant. C’est cette séquence exacte qui apparaît dans le CoV-2.

Un homme sort d’une tente de vaccination Crédit : EPA

De nombreuses villes à travers le monde ont été contraintes de se fermer afin de contenir la propagation du Covid-19 Crédit : PA

« Les partisans de l’origine zoonotique doivent expliquer pourquoi le nouveau coronavirus, lorsqu’il a muté ou recombiné, a choisi sa combinaison la moins préférée, le double CGG.

« Pourquoi a-t-il reproduit le choix qu’auraient fait les chercheurs du laboratoire sur le gain de fonction ? »

Mais le professeur Dominic Dwyer, directeur de la pathologie de santé publique en Nouvelle-Galles du Sud, qui faisait partie de l’équipe internationale de 17 experts de l’équipe de l’OMS en janvier, reste sceptique quant à la théorie des fuites de laboratoire.

« La fuite du laboratoire est là, mais vous avez besoin d’une sorte de preuve pour aller plus loin. »

Le professeur Dwyer a déclaré que le principal défaut de l’hypothèse était qu’il n’y avait aucune preuve que l’Institut de virologie de Wuhan avait le virus du SRAS-CoV-2 avant la pandémie – et qu’il était peu probable qu’ils aient eu le virus et n’aient pas publié d’article à ce sujet .

« C’est un institut de recherche assez important », a-t-il déclaré.

« Ils publient beaucoup de très bons articles et collaborent avec des gens du monde entier. S’ils l’avaient, il n’y avait aucune raison de le cacher d’un point de vue scientifique ou intellectuel.

S’adressant au diffuseur australien SBS cette semaine, il a de nouveau fait valoir que la transmission d’animal à humain était l’origine la plus probable et était un « processus éprouvé et vrai ».

« Beaucoup d’autres virus ont déjà emprunté cette voie, y compris le SRAS et le MERS d’origine, qui sont des coronavirus qui sont entrés chez l’homme », a-t-il déclaré.

« Presque tous les virus humains identifiés au cours des 40 ou 50 dernières années proviennent d’animaux sous une forme ou une autre, et les chauves-souris en sont un contributeur majeur. Donc, il y a une histoire là-bas et elle est bien documentée.