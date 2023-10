Globant lance ServiceNow Studio pour aider les entreprises à offrir les expériences numériques du futur aux employés, clients et partenaires

Ce nouveau studio libérera tout le potentiel de ServiceNow pour les clients, favorisant l’efficacité, l’agilité et l’innovation, propulsant la croissance et les performances dans divers domaines.

NEW YORK, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ — Globant (NYSE : GLOBAL), une entreprise numérique native axée sur la réinvention des entreprises grâce à des solutions technologiques innovantes, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un ServiceNow Studio . Ce nouveau studio aidera davantage les clients à exploiter tout le potentiel de la plateforme ServiceNow, leur permettant de stimuler l’efficacité, l’agilité et l’innovation qui débloqueront de nouveaux niveaux de croissance et de performance dans les domaines de l’informatique, des ressources humaines, de l’expérience client, de la créativité et au-delà.

Le nouveau ServiceNow Studio de Globant est le point culminant de plus d’une décennie d’expérience ServiceNow et de cinq années de partenariat de premier plan entre les deux organisations. Au cours de cette période, Globant a mené avec succès plus de 250 implémentations pour des organisations de premier plan et a obtenu plus de 1 000 références de plateforme.

« La création de ServiceNow Studio met en évidence le rôle essentiel que nous voyons cette plate-forme jouer dans la création de la base numérique pour de nouvelles applications, services et expériences pour les employés, clients et partenaires de nos clients, et renforce encore notre engagement envers ServiceNow en tant que partenaire, » dit Diego Tartaradirecteur mondial de la technologie chez Globant. « L’équipe de ServiceNow Studio tirera également parti des capacités et de l’expertise numériques étendues de Globant, notamment une IA conventionnelle et générative étendue, une automatisation intelligente, une gestion des processus métier (BPM) et une optimisation des processus pour améliorer et faire progresser les applications ServiceNow et offrir de nouvelles opportunités de création de valeur continue. «

En tant que partenaire de transformation de bout en bout, ServiceNow Studio de Globant offre une suite complète de fonctionnalités, notamment l’automatisation du service client, la création de systèmes de gestion des connaissances, le lancement d’applications sans code et low-code et l’optimisation ITSM. L’équipe travaille avec les clients pour établir l’expertise commerciale, de processus, de plate-forme et de technologie nécessaire pour exploiter la puissance des solides capacités prêtes à l’emploi de ServiceNow, ainsi que pour personnaliser et configurer la plate-forme pour permettre des applications et des intégrations nouvelles et avancées. et l’automatisation.

« Le paysage commercial moderne exige que les entreprises utilisent une combinaison d’applications d’entreprise pour améliorer les opérations et les processus de base dans différents domaines de l’entreprise et créer une valeur commerciale durable », a déclaré Diégo Maldonado, vice-président exécutif et associé directeur de Globant Enterprise Studio Network. « Dans le cadre de notre réseau Enterprise Studio, ServiceNow Studio aidera les clients à rassembler différents éléments de l’entreprise, y compris leurs investissements dans des plateformes telles que Salesforce, SAP et Oracle, pour stimuler l’innovation, l’optimisation des processus, la valeur client et la transformation multidimensionnelle. «

Le ServiceNow Studio est le dernier ajout au réseau Enterprise Studio de Globant, qui rassemble de solides services de conseil et de mise en œuvre avec notre expertise de pointe sur les principales plates-formes et technologies d’entreprise, notamment Salesforce, Oracle et SAP, pour aider les clients à simplifier et optimiser le processus final. -à la chaîne de valeur.

À propos de Globant

Nous sommes une entreprise numériquement native qui aide les organisations à se réinventer et à libérer leur potentiel. Nous sommes le lieu où l’innovation, la conception et l’ingénierie se rencontrent à grande échelle.

Nous comptons plus de 27 000 employés et sommes présents dans 30 pays et 5 continents et travaillons pour des entreprises comme Google, Electronic Arts et Santander, entre autres.

Nous avons été nommés leader mondial des services d’IA (2023) et leader mondial des services d’amélioration de l’expérience client (2020) par le rapport IDC MarketScape.

Nous avons également été présentés comme étude de cas lors de Harvard , MIT et Stanford .

, et . Nous sommes membres actifs de la Green Software Foundation (GSF) et du Cybersecurity Tech Accord.

Contact: [email protected]

S’inscrire pour avoir un premier aperçu de l’actualité et des mises à jour de la presse.

Pour plus d’informations, visitez www.globant.com

Rejoignez l’événement technologique sur la réinvention des entreprises propulsée par l’IA, inscrivez-vous ici !

SOURCE GLOBANTE