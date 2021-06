GlobalFoundries annonce une nouvelle usine à Singapour

Une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs fait des ravages, retardant la production automobile et affectant les opérations chez certains des plus grands fabricants d’électronique grand public.

La nouvelle installation sera développée en partenariat avec le Singapore Economic Development Board et avec des co-investissements de clients engagés, a déclaré GlobalFoundries. Plus de 4 milliards de dollars seront investis dans le développement, selon la société.

« L’industrie des semi-conducteurs est un pilier clé du secteur manufacturier de Singapour, et Le nouvel investissement fabuleux de GlobalFoundries témoigne de l’attractivité de Singapour en tant que nœud mondial pour la fabrication de pointe et l’innovation », a déclaré Beh Swan Gin, président du Singapore Economic Development Board, dans un communiqué.

Le ministre des Transports de Singapour, S Iswaran, ainsi que le directeur général et PDG de Mubadala Investment Company et PDG du groupe, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, ont assisté à une cérémonie virtuelle d’inauguration de l’usine, entre autres.

Les semi-conducteurs sont des composants essentiels qui alimentent toutes sortes d’appareils électroniques, des smartphones aux ordinateurs en passant par les capteurs de freinage des voitures. Leur production implique un réseau complexe d’entreprises qui conçoivent les puces, d’entreprises qui les fabriquent ainsi que celles qui fournissent la technologie, les matériaux et les machines pour le faire.

GlobalFoundries est une fonderie dite « pure », avec des usines aux États-Unis, en Allemagne et à Singapour. Les fonderies sont des entreprises engagées par des sociétés de semi-conducteurs pour fabriquer des puces. GlobalFoundries fabrique des semi-conducteurs conçus par des AMD, Qualcomm et Broadcom.

La pénurie mondiale de puces a mis en évidence l’importance des fonderies, qui sont investir des milliards dans de nouvelles lignes de production et des équipements améliorés pour répondre à l’augmentation de la demande.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, est la plus grande fonderie au monde en termes de part de marché et de chiffre d’affaires, selon TrendForce. Il détient environ 56 % de part de marché, suivi par Samsung (18 %), UMC (7 %) et GlobalFoundries (7 %).

Les concepteurs et fabricants de semi-conducteurs essaient de rendre les puces plus petites et meilleures. Pour le moment, seuls TSMC et Samsung ont la capacité de fabriquer les puces les plus avancées.

Pour sa part, Caulfield a déclaré à CNBC cette année que GlobalFoundries prévoyait d’investir 1,4 milliard de dollars dans ses fonderies pour faire face à la pénurie. L’entreprise prévoit d’augmenter la capacité de tous ses sites de fabrication.

– Kif Leswing de CNBC a contribué à ce rapport.