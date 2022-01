Global Xiaomi 12 Pro est répertorié par la FCC, apparaît dans le benchmark Geekbench

Xiaomi a dévoilé la série 12 quelques jours avant le réveillon du Nouvel An et n’a annoncé que des plans pour un lancement en Chine. Le reste du monde attend toujours un lancement mondial et bien qu’il n’y ait pas encore de calendrier officiel, il y a des indices qui s’accumulent qui suggèrent que le lancement est proche.

Le Xiaomi 12 Pro et son frère vanille ont été repérés dans la base de données d’un telco indonésien il y a quelques semaines, maintenant le Pro est également passé par la FCC et est apparu dans plusieurs résultats de référence.





Données de connectivité mondiales Xiaomi 12 Pro (2201122G) d’un rapport FCC

Le rapport FCC pour le téléphone (2201122G) révèle la prise en charge des bandes 5G sous-6 suivantes : n5, n7, n38, n51, n66, n77 et n78. Il comportera également la prise en charge du Wi-Fi 6E, bien que cela ne soit toujours pas légalisé dans certaines régions (par exemple l’UE). Le NFC est également de la partie.

Cette connectivité 5G est activée par le modem Qualcomm à l’intérieur du chipset Snapdragon 8 Gen 1. Un résultat Geekbench du Xiaomi 12 Pro mondial montre 12 Go de RAM et Android 12 (avec MIUI 13 en haut). Le score est faible pour un téléphone 8 Gen 1, de sorte que la ROM globale peut avoir besoin de travail.





Geekbench résulte du mondial Xiaomi 12 Pro

Quant à la RAM, la base Pro dispose de 8 Go, mais comme il n’y a que un résultat dans la base de données, nous ne pouvons pas tirer de conclusions sur les capacités de mémoire qui seront offertes au public mondial. Le Xiaomi 12 vanille qui a été testé par Geekbench avait 8 Go de RAM (cette unité a obtenu un score encore plus bas, ce qui suggère en outre que la ROM n’est pas prête pour les heures de grande écoute).

Le téléphone est également apparu dans la base de données HTML5Test, en utilisant Chrome 96 sur Android 12. Fait intéressant, ce résultat date d’il y a deux mois, avant que Xiaomi ne dévoile la série 12, donc le travail sur le modèle global dure depuis un certain temps.

Les Xiaomi 12 et 12 Pro se dirigent vers un lancement mondial, le troisième membre de la famille, le Xiaomi 12X, les rejoindra probablement. La date de lancement est encore nébuleuse, mais des fuites précédentes indiquaient que le Xiaomi 12 vise une sortie en février ou mars et nous n’avons aucune raison de croire que ses deux frères ne seront pas à ses côtés. Et n’oubliez pas qu’il existe également un modèle Ultra qui attend son heure pour briller.

Source 1 | Source 2 | Source 3 | Passant par