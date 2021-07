Global X dévoile ses ETF technologiques thématiques les plus populaires pour 2021

Le prochain thème brûlant de la technologie pourrait bien être le transport.

Alors que les sénateurs s’efforcent d’adopter le projet de loi d’infrastructure de 579 milliards de dollars de l’administration Biden – un plan ambitieux visant à investir de l’argent frais dans les secteurs des transports, des télécommunications et des services publics – les investisseurs agissent en conséquence, a déclaré lundi Jay Jacobs de Global X.

« Les gens sont très concentrés sur le fait de jouer l’administration Biden car il y a beaucoup d’argent qui sort du gouvernement fédéral en ce moment à la recherche d’endroits où investir, et surtout, c’est dans les infrastructures », a déclaré Jacobs à « ETF Edge » de CNBC.

« Il y a beaucoup d’argent qui pousse vraiment vers cette nouvelle ère de transport utilisant des véhicules électriques, utilisant différentes technologies propres et faisant vraiment progresser les infrastructures aux États-Unis. »

Trois pour cent de toutes les ventes de voitures aux États-Unis en mai et juin étaient des véhicules électriques, le taux le plus élevé à ce jour, a déclaré Jacobs, responsable de la recherche et de la stratégie de Global X.

Alors que les constructeurs automobiles mondiaux, dont Mercedes, Volkswagen et BMW, doublent leur production de véhicules électriques, Jacobs s’attend à « un changement massif » dans les habitudes de conduite.

Chez Global X, cela s’est traduit par des entrées d’environ 4 milliards de dollars pour deux de ses FNB : le FNB de développement d’infrastructure américain (PAVE) de la société et son FNB Lithium & Battery Tech (LIT).

Ces ETF ont accumulé environ 4 milliards de dollars d’actifs cette année collectivement, et chacun a environ 4 milliards de dollars d’actifs totaux, a déclaré Jacobs.

« Ce qui est intéressant, c’est que le type de valeurs technologiques pures n’est pas nécessairement ce qu’il y a en ce moment. Nous pensons au cloud computing et nous pensons aux jeux vidéo ou au commerce électronique, certains de ces noms de technologie qui étaient très populaires pendant le séjour-à- Il s’est en quelque sorte éloigné de cela et davantage vers ce que j’ai appelé un peu comme les actions de transport technologique », a déclaré Jacobs.

« Nous assistons à une transformation dans l’industrie des transports », a-t-il déclaré. « Donc, il y a beaucoup d’appétit des investisseurs pour ce segment du marché. »