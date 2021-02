Global vivo X60 et X60 Pro apparaissent sur Google Play Console avec SD 870

À la fin de l’année dernière, vivo a annoncé ses téléphones X60 et X60 Pro en Chine équipés des chipsets Exynos 1080 de Samsung. Jusqu’à présent, les deux appareils sont restés exclusifs au marché chinois, mais hier, nous avons vu plusieurs listes de certification et nous obtenons maintenant plus de confirmation de la console Google Play et d’une liste Geekbench.







vivo X60 et X60 Pro

Les listes des vivo X60 (V2045) et X60 Pro (V2046) révèlent que les variantes mondiales viendront avec un matériel différent de celui de leurs homologues chinois. Le changement le plus notable est l’ajout du chipset Snapdragon 870 (SM 8250ac) à la place de l’Exynos 1080. Le reste de la fiche technique apparaît en ligne avec les variantes chinoises X60 avec jusqu’à 12 Go de RAM, des écrans de résolution de 1080×2376 pixels et Android 11 probablement avec OriginOS sur le dessus.







Listes de la console Google Play

La prochaine variante mondiale du X60 Pro a également été repérée sur Geekbench gérant respectivement 1034 et 3410 points. La liste a également confirmé 12 Go de RAM, Android 11 et a spécifié la carte mère comme «kona», qui couvre également le Snapdragon 870.





Liste Geekbench du vivo X60 Pro (variante globale)

