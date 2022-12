Global Swimming Body FINA se rebaptise World Aquatics

L’instance dirigeante internationale de la natation, la FINA, a voté lundi pour se rebaptiser World Aquatics après 114 ans, reconnaissant que la plupart des gens n’avaient aucune idée de ce que son nom représentait.

FINA – Français pour Fédération Internationale de Natation – a déclaré que cette décision visait à symboliser l’inclusivité pour toutes les disciplines aquatiques, pas seulement la natation.

« Ces jours-ci, les nageurs ne sont qu’une partie importante de notre famille FINA. Nous avons besoin d’un nom qui reflète toute la famille FINA”, a déclaré le président de la FINA, Husain Al-Musallam, après un congrès général extraordinaire à Melbourne.

“Je vous dirai toujours que nos athlètes doivent passer en premier, donc je ne prendrais jamais une grande décision comme celle-ci sans consulter nos athlètes”, a-t-il déclaré.

« Leur réponse a été très claire. Plus de 70 pour cent des athlètes avec qui nous avons parlé ont dit qu’ils aimeraient que nous changions le nom de la FINA. Beaucoup d’entre eux ne pouvaient même pas nous dire ce que signifient les lettres de FINA.”

La nouvelle identité de World Aquatics sera déployée lors des premiers événements de 2023.

“Notre nouvelle vision et mission reflètent également la façon dont World Aquatics et nos membres ont déjà commencé à étendre notre travail au-delà de la compétition et de la natation en tant que compétence de vie, pour inclure la durabilité, la défense de l’environnement et le bien-être”, a déclaré Al-Musallam.

“Notre nouvelle marque et notre nouvelle identité visuelle nous permettront également de nous connecter avec de nouveaux publics et d’encourager les nouvelles générations d’athlètes de toutes nos disciplines à être unis par l’eau, en toute sécurité, équitablement et durablement.”

Les délégués de la FINA ont également voté pour modifier sa constitution, y compris la création d’une unité d’intégrité aquatique indépendante qui entrera en vigueur le 1er janvier.

Ils ont également convenu de porter la représentation féminine au Bureau de la FINA – essentiellement son comité – à 38 %.

“C’est une étape importante et significative. Bien sûr, il y a plus de travail à faire ; notre objectif doit être une répartition 50-50”, a déclaré Al-Musallam. “Le vote d’aujourd’hui nous rapproche de cet objectif.”

