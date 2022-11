Global South prépare une avancée majeure pour la compensation climatique à la COP27

Alors que des pays du monde entier se rendent à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour la 27e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques, une demande des pays vulnérables qui existe depuis la première conférence aura enfin une chance d’être au centre de la scène.

Les pays du Sud demanderont une compensation pour les pertes et les dommages qu’ils subissent déjà à mesure que la crise climatique s’intensifie – et continueront de souffrir dans un avenir de plus en plus incertain.

Au cœur de la demande se trouve le fait que les pays les plus vulnérables au changement climatique sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre à l’origine du problème.

REGARDER | Les pays riches paieront-ils pour les catastrophes climatiques mondiales ? Les pays riches paieront-ils pour les catastrophes climatiques mondiales ? Les pays vulnérables portent le poids du changement climatique, même s’ils ne sont pas ceux qui en sont les moteurs. Lors de la COP27, les dirigeants des pays du Sud diront aux pays riches – les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde – qu’il est temps de payer les dommages.

“Il s’agit d’une injustice manifeste, car il est manifestement injuste que des pays particulièrement vulnérables comme le nôtre doivent trouver nos propres solutions, même si elles sont fondamentalement limitées à aucun soutien”, a déclaré Michai Robertson, négociateur en chef sur le financement climatique pour l’Alliance des petites États insulaires (AOSIS).

Cette alliance, qui a commencé en 1990 pour représenter les intérêts de 39 pays vulnérables et de faible altitude, fait pression pour que les pertes et dommages soient à l’ordre du jour cette année. Ils veulent que les négociations sur l’indemnisation commencent maintenant et qu’un mécanisme de financement soit finalisé au cours de l’année prochaine.

L’injustice climatique à l’ordre du jour

Robertson est originaire d’Antigua-et-Barbuda, l’un des pays insulaires les plus à risque de subir des pertes massives à cause du changement climatique. En 2017, l’ouragan Irma a forcé l’évacuation de l’ensemble des 1 600 habitants de Barbuda et détruit la plupart des bâtiments de l’île.

Le changement climatique rendra ces catastrophes plus fréquentes. Les pays insulaires sont dévastés par les tempêtes et les inondations, et une menace existentielle de la montée du niveau de la mer qui peut engloutir des communautés entières.

Dans le même temps, les émissions de gaz à effet de serre des pays insulaires sont minuscules par rapport aux économies hautement industrialisées des pays riches, et leurs budgets ne peuvent pas se permettre toute la reprise et la reconstruction dont les futures catastrophes auront besoin.

“Dans les pays développés, vous pouvez vous appuyer sur vos trésoreries”, a déclaré Robertson. “Nous n’avons pas ce filet de sécurité…. Nous avons besoin de soutien pour construire ce filet de sécurité et amortir lorsque toutes ces choses se produisent, pour résoudre ces problèmes une fois qu’ils se produisent.”

Une vue d’un panneau COP27 sur la route menant à la zone de conférence à Charm el-Cheikh, en Égypte, alors que la ville se prépare à accueillir le sommet annuel de l’ONU. (Sayed Sheasha/Reuters)

L’AOSIS demande la création d’un “fonds multilatéral adapté” dans le cadre de la convention des Nations Unies sur les changements climatiques, l’argent allant non seulement aux pays vulnérables mais aussi directement aux communautés les plus touchées par le changement climatique. Un montant en dollars n’a pas été proposé.

Comment les réparations climatiques pourraient-elles fonctionner ?

Dans une interview alors qu’elle se rendait à la COP27, l’ambassadrice du Canada pour le changement climatique a déclaré que le Canada soutenait l’ajout des pertes et dommages à l’ordre du jour de la conférence.

“Il reste encore beaucoup à faire pour éviter, minimiser et traiter les pertes et les dommages dans les pays en développement, et davantage de financements seront nécessaires”, a déclaré Catherine Stewart.

Stewart a déclaré que les détails du financement des pertes et dommages devront être négociés et pourraient provenir de nombreuses sources d’argent et de soutien différentes.

En dehors du processus de la Conférence des Parties des Nations Unies (COP), l’Allemagne a proposé un programme appelé Global Shield qui serait géré par le groupe des pays industrialisés du G7 pour remédier à certaines de ces pertes. Global Shield aidera les pays et les communautés vulnérables à obtenir une assurance pour aider à reconstruire et à récupérer après des catastrophes climatiques.

Des jeunes, des étudiants et des militants écologistes autochtones philippins participent à la grève mondiale pour le climat dans la région métropolitaine de Manille sur cette photo d’archive du 20 septembre 2019. (Ezra Acayan/Getty Images)

Mais Ahmed El Droubi, directeur régional des campagnes de Greenpeace au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, affirme que les propositions ne correspondent pas à l’ampleur du soutien qui sera nécessaire.

“On craint qu’un tel système ne profite davantage aux dirigeants des compagnies d’assurance qu’aux communautés des pays du Sud”, a-t-il déclaré.

El Droubi dit que la tenue de la COP27 en Égypte – une “COP africaine” – est “une chance pour les pays du Sud de rester unis et d’exiger la justice climatique”.

Qu’est-ce qui a été promis jusqu’à présent ?

Le Canada a joué un rôle de premier plan dans le financement climatique mondial pour aider les pays en développement à atténuer les changements climatiques en réduisant leurs émissions et en s’adaptant à des conditions météorologiques plus extrêmes. En 2009, les pays riches se sont engagés à atteindre un objectif de financement climatique de 100 milliards de dollars américains d’ici 2020.

Cet objectif n’a pas été atteint.

Selon les dernières estimations, les pays riches ont atteint environ 83 milliards de dollars américains en 2020. Mais le Canada et l’Allemagne ont mené un effort diplomatique pour se disputer avec les pays riches et atteindre les 100 milliards de dollars, qui, selon eux, arriveront d’ici 2023.

Cependant, cet argent n’est pas spécifiquement destiné aux pertes et dommages, qui comprennent les pertes économiques et non économiques qui ne peuvent être évitées par l’adaptation.

“Nous avons besoin d’un système. L’ONU n’a pas de système pour le moment qui aide les pays du monde entier à postuler, à obtenir un financement immédiatement après une catastrophe climatique”, a déclaré Eddy Pérez, responsable de la diplomatie climatique internationale au sein du groupe de défense Climate Action Network Canada.

De jeunes militants ougandais de l’environnement tiennent des pancartes portant des messages liés au changement climatique adressés au gouvernement ougandais et à d’autres dirigeants mondiaux à l’Université internationale de Kampala dans le cadre du mouvement de grève climatique mondial Fridays for Future le 19 mars 2021. (Badru Katumba/AFP via Getty Images)

Les catastrophes récentes accentuent les pertes

La nécessité d’un tel système a été mise en évidence lors des inondations dévastatrices au Pakistan causées par des pluies de mousson exceptionnellement fortes. UN étude de l’initiative World Weather Attribution ont constaté que l’augmentation des précipitations était probablement causée par le changement climatique.

Les inondations ont bouleversé la vie de 33 millions de personnes et submergé un tiers de l’ensemble du pays. Les pertes économiques sont estimées à plus de 33 milliards de dollars US. Le budget annuel total du gouvernement pakistanais est de 43 milliards de dollars américains

Selon le dernier rapport sur les impacts du changement climatique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, même limiter le réchauffement climatique à 1,5 C à court terme, ce qui est un objectif de l’Accord international de Paris, n’éliminera pas toutes les pertes prévues et dommages aux humains et aux écosystèmes.

La géographie du Pakistan a été transformée après qu’une grande partie du pays a été frappée par de fortes pluies et des inondations généralisées au début de cette année. L’analyse scientifique a révélé que le changement climatique a probablement contribué à la catastrophe. (Stephanie Jenzer/CBC)

“C’est juste un rappel sérieux que vous pouvez avoir aujourd’hui, mais vous ne pouvez pas avoir demain, pour nous”, a déclaré Ineza Grace, militante et chercheuse en pertes et dommages et membre de la délégation rwandaise à la COP27.

“Et c’est vraiment, vraiment terrifiant.”

Grace a déclaré que lors des négociations sur les pertes et les dommages, les pays riches doivent laisser les pays du Sud prendre les devants et les laisser proposer les solutions.

“Ce que nous réclamions, c’est, vraiment de la part du Nord, de désapprendre tout ce dont ils pensent que nous avons besoin – et d’écouter ce dont nous savons que nous avons besoin”, a-t-elle déclaré.