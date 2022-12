Global South plaide pour 700 milliards de dollars pour protéger la biodiversité à la COP15

L’écart de financement entre ce dont les pays en développement ont besoin pour la conservation et ce qui est réellement offert par les pays riches est devenu un point de friction majeur lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal.

Au cours des négociations, un déficit estimé à 700 milliards de dollars US est nécessaire pour conserver la biodiversité sur la planète. Jusqu’à présent, seulement environ 17 milliards de dollars américains de financement public ont été engagés.

“Sans financement, rien de tout cela ne peut arriver”, a déclaré Jennifer Morris, PDG du groupe environnemental mondial The Nature Conservancy, qui a mis sur pied le rapport 2020 largement cité mettant en évidence le manque à gagner.

Maintenant, à seulement trois jours de la fin officielle de la conférence COP15, les ministres de l’environnement des pays du Sud plaident leur cause en soulignant comment davantage de financement pourrait les aider à sauver la nature.

Et ils prennent de l’ampleur. Dans les mois qui ont précédé la COP15, et même ces derniers jours, les pays riches ont considérablement augmenté leurs contributions. Environ 7 milliards de dollars américains des financements publics engagés jusqu’à présent l’ont été depuis la seule année 2020.

Morris appelle l’argent un “acompte” sur l’avenir de la planète.

Vue aérienne du parc national Manuel Antonio au Costa Rica. Plus de la moitié du Costa Rica est couverte de forêts. (Stefan Neumann/Shutterstock)

Pourquoi l’argent est-il important ?

Le monde en développement contient la majeure partie de la biodiversité de la planète dans ses forêts et ses écosystèmes tropicaux. Le Costa Rica, par exemple, copréside le Coalition Haute Ambition un groupe de 116 pays qui défendent l’objectif de protéger 30 % des terres et des océans du monde d’ici 2030, qui est en cours de négociation à Montréal.

Le ministre de l’Environnement du Costa Rica, Franz Tattenbach, s’est frayé un chemin dans les salles de négociation à Montréal pour renforcer le soutien à un accord. Il dit que son pays, qui est couvert de forêts tropicales denses et de côtes pittoresques, montre ce qui peut arriver avec le financement de la conservation.

De 1986 à 2013, la couverture forestière du Costa Rica a doublé pour atteindre 53 %, selon les statistiques gouvernementales. Le pays a financé les efforts de conservation avec une taxe sur les combustibles fossiles, réinvestissant les recettes pour aider les propriétaires fonciers et les communautés à protéger leurs écosystèmes locaux.

Un nouveau financement aiderait le Costa Rica à porter son attention sur ses écosystèmes océaniques.

“Nous avons besoin de financement pour faire avancer notre objectif ambitieux de 30% de protection des océans. Le Costa Rica a 10 fois plus de zone économique océanique que notre territoire”, a déclaré Tattenbach.

L’immensité de sa zone océanique pose au Costa Rica des défis différents de ceux de la protection de ses terres.

La protection des océans nécessitera de nouveaux financements, dit Tattenbach, en raison du coût de fonctionnement des programmes de surveillance de la zone et de financement de choses comme la pêche durable.

“Nous sommes 10 fois plus grands sur l’océan que sur terre. Et donc protéger 30% de cela signifie protéger trois fois notre territoire. C’est donc un grand défi”, a-t-il déclaré.

Franz Tattenbach, ministre de l’Environnement du Costa Rica, a participé à l’effort diplomatique de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal. (Peter Dejong/Associated Press)

Des choix difficiles

Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 C, ce qui est l’objectif de l’Accord de Paris sur le changement climatique, la déforestation doit cesser d’ici 2030. Le changement climatique et la perte de biodiversité sont souvent qualifiés de crises jumelles, ce qui signifie que l’une ne peut être résolue sans s’attaquer à l’autre.

Mais il y a un coût à laisser la nature tranquille – tout, de la gestion des zones de conservation au paiement des personnes pour les garder, a un prix.

Et au cours du sommet, essayer de combler cet écart de 700 milliards de dollars a créé des tensions. Les négociations ont atteint un point de rupture plus tôt cette semaine lorsque les délégués des pays en développement sont sortis.

Le Costa Rica a financé des programmes de conservation des forêts grâce à une taxe sur les combustibles fossiles. (Juan Carlos Ulate/Reuters)

L’Équateur, qui est également membre de la High Ambition Coalition, fait partie de ceux qui ont quitté la table en raison du manque d’engagement des pays riches.

Gustavo Manrique, ministre équatorien de l’environnement, a déclaré qu’un pays comme le sien était confronté à des choix financiers difficiles.

« Imaginez que mon président prenne une décision, OK, 100 milliards de dollars pour un hôpital pour enfants… ou qu’il marque des baleines pour comprendre leur comportement ? [Which] choisirais-tu ?”, a-t-il dit.

“Sans nature, nous ne pouvons pas vivre. Mais les enfants ont besoin de manger – ce soir. Pas demain. Ce soir.”

C’est pourquoi, a déclaré Manrique, les pays du Sud appellent les pays riches à aider à combler le déficit de financement de la biodiversité.

La gamme d’écosystèmes de l’Équateur est appréciée pour sa riche variété, du précieux système écologique autonome des îles Galapagos à la chaîne de montagnes des Andes et à la forêt amazonienne.

Mais cette biodiversité est menacée par la déforestation causée par l’étalement urbain, l’agriculture, l’exploitation minière et l’industrie pétrolière.

Plus tôt cette année, le président équatorien Guillermo Lasso a annoncé l’expansion de la réserve marine autour des Galapagos. La réserve était déjà l’une des plus grandes au monde, mais les 60 000 kilomètres carrés supplémentaires couvrent une zone d’alimentation et de migration pour les espèces menacées telles que les tortues de mer, les requins et les baleines.

“Nous avons réduit notre champ de pêche parce que nous voulions envoyer au monde un message de maturité, de compréhension, de conservation et d’équilibre”, a déclaré Manrique.

En tant que pays hôte de la COP15, le Canada a déployé toute sa force diplomatique pour conclure un accord. Vendredi, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a promis 255 millions de dollars supplémentaires pour financer la conservation dans les pays en développement. Guilbeault a clairement indiqué que le Canada s’attend à ce qu’un accord soit conclu d’ici la fin de la conférence.