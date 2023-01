Global OnePlus 11 sera livré avec une charge rapide de 80 W

Le OnePlus 11 a fait ses débuts en Chine au début du mois et le téléphone est même sur les tablettes depuis un certain temps maintenant. Cependant, nous attendons toujours la sortie mondiale du combiné et nous apprenons maintenant qu’il apportera au moins un changement.

Alors que la version chinoise offre un support de charge de 100 W, l’option globale se contentera de 80 W SuperVOOC.

Les informations proviennent de fuites de textes marketing. Le texte mentionne certaines des fonctionnalités phares, y compris la technologie de charge. Notamment, le OnePlus 10 Pro disposait également de 80 W SuperVOOC pour la plupart des marchés, il n’y a donc pas de mise à niveau dans ce département.

