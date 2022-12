Global Motorola Moto G53 apportera un chipset différent, révèle une fuite

Le Moto G53 de Motorola a fait ses débuts en Chine la semaine dernière avec le SoC Snapdragon 480+ et le support 5G. Un nouveau rapport suggère maintenant que la variante globale aura des spécifications légèrement différentes. Une fuite antérieure montre également la conception, qui n’est pas très différente de l’itération chinoise.







Rendu présumé du Moto G53 (global)

Les deux différences les plus notables sont peut-être l’écran et le chipset. La version mondiale devrait arriver avec le nouveau SoC Snapdragon 4 Gen 1, tandis que l’écran sera mis à niveau vers un panneau OLED de 6,6″ de résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le G53 chinois a un écran LCD HD+ de 6,5 pouces terne.

Selon les rumeurs, la configuration de la mémoire de base serait de 6 Go / 128 Go et l’arrière comportera un tireur principal de 50 MP, un appareil photo ultra large de 8 MP et une unité macro de 2 MP. Le vivaneau selfie aura une résolution de 16 MP.

Une batterie de 5 000 mAh alimentera le Moto G53, mais son taux de charge reste à confirmer.

Ainsi, le G53 mondial se présente comme un appareil très différent et assez lucratif. Le prix reste à confirmer.

Source 1 | Source 2