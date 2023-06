Global Chess League : Vishwanathan Anand et Hou Yifan Star dans la grande victoire des grands maîtres du Gange contre les titans du golfe de Chingari

Les anciens champions du monde Vishwananthan Anand et Hou Yifan ont remporté de grandes victoires pour aider Ganges Grandmasters à commencer la première Global Chess League sur une note gagnante.

Ganges Grandmasters a battu les Titans du Golfe de Chingari 10-4 à Dubaï jeudi soir.

Dans l’autre match nul, Mumba Masters a remporté une victoire palpitante 8-7 contre Triveni Continental Kings.

Au début de la procédure, le quintuple champion du monde Anand a utilisé son expérience tout en capitalisant sur l’avantage de jouer avec des pièces blanches pour prendre le dessus sur le vainqueur de la Coupe du monde 2021 Jan-Krzysztof Duda.

Pour la toute première fois, les échecs utilisent la pratique du retournement pour décider de la couleur des pièces.

Toute l’équipe joue avec la même couleur de pièces, contrairement aux épreuves d’échecs standard où les deux équipes ont un nombre égal de planches noires et blanches. Dans les nouvelles circonstances, le camp jouant avec des pièces blanches a l’avantage initial du premier coup qui pourrait s’avérer précieux pour le résultat.

La première victoire d’Anand a donné un coup de pouce important à l’équipe du Gange.

La quadruple championne du monde chinoise Yifan a été la deuxième à marquer, battant une autre ancienne championne du monde féminine Alexandra Kosteniuk dans un match palpitant.

Ces deux victoires ont été les seuls matchs décisifs du match puisque les quatre autres se sont soldés par un match nul.

« Mon équipe a bien commencé et c’est super. Nous sommes ici dans des eaux inconnues. C’est une nouvelle ambiance pour les échecs. Nous sommes tous venus ici curieux de voir ce qui va se passer et comment cela va se dérouler et jusqu’à présent, cela s’avère passionnant et promet beaucoup », a déclaré Anand.

Les Mumba Masters devancent les Triveni Continental Kings

================================

Après avoir perdu le tirage au sort et joué avec des pièces noires, les Mumba Masters ont profité de la victoire du Russe Alexander Grischuk pour sortir victorieux (8-7) contre les Triveni Continental Kings.

Le Masters avait son joueur emblématique, le Français Maxime Vachier-Lagrave, sur le tableau d’ouverture contre l’Américain Levon Aronian. Les deux se sont contentés d’un match nul et ont partagé un point chacun.

Cependant, c’est sur le deuxième échiquier que Grischuk a montré son héroïsme avec un mouvement décisif tardif pour remporter une victoire et les quatre points cruciaux contre le grand maître chinois Yu Yangyi.

La victoire a donné à l’équipe un avantage important car une victoire avec les pièces noires compte pour quatre points par rapport aux trois points accordés pour une victoire en jouant avec les pièces blanches.

Le compatriote de Yu, Wie Yi, a ensuite remporté une victoire contre l’Indien Vidit Gujrathi, gagnant trois points, mais les Kings étaient encore à un point.

Le duo d’échecs féminin indien composé de Harika Dronavalli et Koneru Hampy et de l’Ouzbékistan Javokhir Sindarov a réussi à faire match nul pour assurer une victoire palpitante d’un point.

