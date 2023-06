Global Chess League : SG Alpine Warriors en marche vers le sommet lors de la quatrième journée

Le quatrième jour de la Tech Mahindra Global Chess League a commencé avec un énorme bouleversement alors que l’équipe des Ganges Grandmasters qui a dominé les trois premiers jours de l’événement a subi une défaite aux mains des upGrad Mumba Masters de Ronnie Screwvala.

Ce fut une journée bien remplie à Dubaï car un grand nombre de spectateurs se sont rassemblés pour suivre les matchs de la Global Chess League. La foule a explosé d’excitation lorsque le célèbre joueur de cricket indien Yuzvendra Chahal est apparu, pour soutenir l’équipe de SG Alpine Warriors.

Ganges Grandmasters contre upGrad Mumba Masters (6:11)

C’était une rencontre entre les dirigeants de la Global Chess League et l’équipe du milieu. Les Ganges Grandmasters ont dominé la ligue, ayant remporté les trois matches disputés et obtenant neuf balles de match. L’histoire était quelque peu différente pour upGrad Mumba Masters : ils ont gagné un match, en ont perdu un et en ont fait match nul, et ont commencé la quatrième journée depuis le milieu du tableau de bord, avec quatre balles de match.

Après avoir remporté le tirage au sort, les Ganges Grandmasters ont décidé de jouer avec des pièces blanches. Malgré l’avantage du premier coup, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Harika Dronavalli a remporté la première victoire du match, après avoir battu Bella Khotenashvili, gagnant des points importants en quatre matchs pour les upGrad Mumba Masters.

Alors que d’autres matchs se sont soldés par un match nul, Viswanathan Anand a réussi à contre-attaquer sur un plateau où il affrontait le meilleur joueur français Maxime Vachier-Lagrave qui menait les pièces noires. Le Français a choisi d’abandonner un pion dans l’ouverture mais de créer plus d’initiative. Dans un échange vif, le Français a mal joué en plaçant sa reine sur la mauvaise case et s’est retrouvé dans une position perdante qu’il n’a pas pu sauver.

Malgré cette victoire, l’équipe de Ganges Grandmasters regardait la défaite dans le match alors que Richard Rapport perdait face à nul autre que le grand Alexander Grischuk, qui est devenu le héros du match après avoir scellé la victoire et trois points de match cruciaux pour l’upGrad Mumba. Maîtrise.

La salle de jeu de l’hôtel Le Méridien a éclaté d’excitation et de joie après le match, alors que les supporters de l’équipe upGrad Mumba Masters célébraient leur victoire. Un coup dur pour Ganges Grandmasters et un énorme regain de confiance pour upGrad Mumba Masters.

Chingari Gulf Titans contre SG Alpine Warriors (6-11)

Dans une autre surprise de la journée, l’équipe de SG Alpine Warriors a remporté le tirage au sort mais a choisi de jouer en tant que Black. C’est la deuxième fois qu’il arrive dans la Global Chess League qu’une équipe gagnante du coin flip décide de placer ses espoirs davantage sur les noirs (en raison d’un point supplémentaire au cas où les noirs gagnent) que sur l’initiative du premier coup.

A bord un, c’était Jan-Krzysztof Duda contre le champion du monde en titre en rapide et blitz, Magnus Carlsen. C’est Duda qui a mis fin au record du monde de Carlsen de 125 matchs sans défaite et qui, en 2021, l’a éliminé de la Coupe du monde. Bien que Duda ait créé une position légèrement meilleure, Magnus a réussi à déstabiliser le roi blanc et a finalement opté pour une triple répétition de l’échec. Il semble que Carlsen ait voulu éviter de prendre des risques contre l’homme qui a brisé sa plus longue séquence de victoires.

Le match a été difficile car à mi-chemin, aucun des deux camps n’a réussi à percer. Mamedyarov a été le premier à marquer, battant Gukesh et apportant les trois premiers points de jeu des Titans dans le match. Puis est venu un coup de géant : dans une position complètement gagnante, Nihal Sarin des Titans était sous pression et a commis une erreur fatale donnant la victoire aux Warriors et un avantage d’un point dans le match. Alors que trois autres matchs se sont soldés par un match nul, tous les regards se sont tournés vers le match entre Polina Shuvalova et Elisabeth Paehtz. Dans une finale de tour, Paehtz a été meilleure et a battu son adversaire avec des pièces noires, assurant la victoire aux Warriors.

La victoire a propulsé les SG Alpine Warriors au sommet, à côté de Ganges Grandmasters, les deux équipes comptant désormais neuf points de match (mais l’équipe GG a un meilleur score de points de jeu – 38 contre 34).

Résultats des matchs

Match 11

Ganges Grandmasters 6-11 upGrad Mumba Masters

Reine du match – Harika Dronavalli

Roi du match – Viswanathan Anand

Match 12

Chingari Gulf Titans 6-11 SG Alpine Warriors

Reine du match – Elisabeth Pähtz

Roi du match – Praggnanandhaa R