Global Chess League : les grands maîtres du Gange dominent le sommet

Les Ganges Grandmasters maintiennent leur séquence dominante alors qu’ils ont lancé la troisième journée de la Global Chess League (GCL) avec une nouvelle victoire impressionnante. Ils sont la seule équipe de la Global Chess League à avoir remporté trois victoires sur les trois matches.

Il s’agissait d’un duel entre deux équipes au milieu du tableau de bord cherchant à se hisser au sommet. Après les deux premiers tours, les deux avaient chacun trois points de match et 15 points de jeu.

Le tirage au sort a décidé que Triveni Continental Kings jouera en blanc. L’équipe a réalisé l’initiative dès le début.

La rencontre la plus attendue s’est déroulée à bord du premier avec une confrontation entre deux joueurs emblématiques, le poids lourd mondial Levon Aronian (en blanc) et le joueur d’échecs le mieux noté, Magnus Carlsen. Les deux équipes ont mené une lutte acharnée et Carlsen a fini par défendre une position inconfortable avec une minute à son compteur contre le huitième d’Aronian. Aronian a essayé mais Magnus, le meilleur joueur de fin de partie au monde, était confiant et a tenu son adversaire en échec.

Comme deux autres matchs se sont terminés par un match nul, le score était de 3:3. La première pause est survenue lorsque GM Yu a battu Gukesh avec les blancs, marquant trois points de jeu importants pour les Kings. Les tables se sont retournées contre les Kings lorsque l’Indien Praggnanandhaa a battu Jonas Bjerre en marquant quatre points de jeu et en effaçant l’avantage créé par Yu. Tout était suspendu au match entre Irina Krush (SG Alpine Warriors) et Kateryna Lagno. Bien que Krush ait créé une position dominante, les deux équipes avaient de sérieux problèmes de temps. Le fait que Lagno soit trois fois championne du monde de Blitz s’est avéré utile car elle a réussi à garder son sang-froid et à obtenir un match nul.

Le score final du match était de 7: 8 en points de jeu pour SG Alpine Warriors, ce qui leur a donné trois autres points de match critiques.

Dans l’interview d’après-match, Carlsen a noté que « les victoires avec les noirs sont si précieuses » (car elles rapportent quatre au lieu de trois points que les blancs obtiennent pour la victoire), ce qui rend le tout plus excitant. « Les gens essaient toujours de trouver la stratégie optimale ici et nous voyons des décisions intéressantes que vous ne voyez pas dans les échecs en équipe ».

Le match s’est terminé avec Triveni Continental Kings 7 – 8 SG Alpine Warriors.

Ganges Grandmasters contre Balan Alaskan Knights

Ce fut une rencontre entre les deux leaders au tableau d’affichage. Le match a commencé par un prélude intrigant alors que Henrik Carlsen, le père de Magnus Carlsen, dirigeait le tirage au sort pour déterminer les couleurs. Son flip a favorisé les Ganges Grandmasters et ils ont choisi de jouer avec White. Dès le départ, il était clair que les Ganges Grandmasters n’étaient pas prêts à renoncer à leur emprise sur le tournoi.

La première planche a été témoin d’un match nul rapide entre Viswanathan Anand et Ian Nepomniachtchi, où le chef des Balan Alaskan Knights a effectué 30 coups sans même passer une minute ! Simultanément, les choses s’emballaient à bord de six entre deux prodiges : Andrey Esipenko de GG prenait l’initiative très tôt contre Raunak Sadhwani et s’imposait. Bientôt, l’équipe Balan Alaskan Knights s’est retrouvée en difficulté car elle perdait sur plus de planches.

La seule chaîne d’espoir pour eux était dans le match contre les Chinois à bord quatre. Dans un match entre deux anciennes championnes du monde féminines, Hou Yifan des Ganges Grandmasters perdait gravement face à Tan Zhongyi jouant en tant que Black, faisant un retour important pour les Knights. Cependant, dans le même temps, Leinier Dominguez Perez et Richard Rapport de Ganges avaient un avantage significatif dans leurs matchs. Alors que Perez a converti le sien en victoire, Rapport a gâché son avantage gagnant dans les problèmes de temps, permettant à son adversaire Abdusattorov de s’échapper avec un match nul.

Malgré un sacrifice de tour impressionnant, Bella Khotenashvili des Balan Alaskan Knights a perdu contre son compatriote géorgien Nino Batsiashvili, ce qui a été très décevant. Avec un score impressionnant de 11 points de jeu à 6, les Ganges Grandmasters ont remporté une nouvelle victoire triomphale, consolidant leur position en tête du classement et gagnant trois précieux points de match.

Le match s’est terminé avec Ganges Grandmasters 11-6 Balan Alaskan Knights.