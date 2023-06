Global Chess League : le joueur le plus fort du monde, Magnus Carlsen, fait ses débuts

Le deuxième jour de la Tech Mahindra Global Chess League a vu les débuts de Magnus Carlsen, le joueur d’échecs le plus fort du monde. Carlsen a disputé son premier match contre Ian Nepomniachtchi, double challenger pour la couronne mondiale.

Les premières à s’affronter ont été les équipes de SG Alpine Warriors et de Balan Alaskan Knights. Le match s’est terminé sur le score de 9 à 7 pour les SG Alpine Warriors. Le match a vu les deux joueurs les plus forts de l’événement faire leur première apparition dans la Global Chess League – l’actuel champion du monde en rapide et blitz et le joueur le mieux noté au monde, Magnus Carlsen, et le double candidat champion du monde, Ian Nepomniachtchi. Le match a été en grande partie calme et s’est soldé par un match nul relativement rapidement, ce qui n’a pas été le cas pour le reste des matchs.

Les Balan Alaskan Knights ont obtenu un avantage significatif lorsque Teimour Radjabov a gagné en tant que Noir, ce qui leur a valu quatre points cruciaux. Heureusement pour les SG Alpine Warriors, ils ont fait un retour avec deux victoires, obtenant six points.

Après des matchs nuls sur deux autres planches, le résultat était de 8-6 pour SG Alpine Warriors. Tout était suspendu au dernier match entre l’espoir indien des échecs Gukesh D qui affrontait Nodirbek Abdusattorov, le champion du monde rapide 2021. Abdusattorov a fait une forte poussée dès les premières étapes, mais Gukesh a réussi à tenir bon, assurant la victoire de son équipe avec un score final de 9-7.

« J’avais un petit avantage mais c’était largement égalisé. Je voulais jouer à un jeu plus intéressant mais celui-ci s’est déroulé comme il l’a fait », a déclaré Carlsen qui a également noté qu’il était ravi de participer à cet événement qui est plus dynamique et différent de la plupart des autres événements d’échecs.

Dans le quatrième match, les Chingari Gulf Titans ont joué en blanc contre les Triveni Continental Kings. Tous deux ont commencé par une défaite le premier jour et cherchaient leur première victoire.

Cela a bien commencé pour les Titans dont les joueurs ont réussi à créer des positions plus solides et à prendre des initiatives dans le match.

Dans le duel des prodiges, Nihal Sarin a remporté une victoire impressionnante contre Jonas Buhl Bjere, donnant un bon départ aux Titans. Cependant, suite à une erreur dans un match tendu, Daniil Dubov a permis à Wei Yi de marquer en noir, faisant un retour pour les Triveni Continental Kings.

Comme les quatre autres matchs se sont terminés par un match nul – y compris entre les poids lourds Jan-Krzystof Duda et Levon Aronian, cela signifiait que la victoire de Wei Yi était cruciale pour leur assurer un avantage global de 8:7 dans le match.