“ Global Britain ” défend la réduction du budget de l’aide

La Grande-Bretagne a défendu jeudi les coupes énormes prévues dans son budget d’aide à l’étranger après une vague de protestations selon lesquelles elle marque une retraite potentiellement mortelle sur les ambitions du gouvernement de jouer un rôle mondial après le Brexit.

Rompant une promesse du manifeste électoral, le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson déclare qu’il doit réduire les dépenses d’aide en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais les critiques ont souligné que le Trésor libérait des milliards ailleurs pour d’autres priorités, y compris les dépenses militaires, alors même qu’il plaide la pauvreté pandémique dans le budget global.

Une jeune ministre du ministère des Affaires étrangères a démissionné de son poste en signe de protestation.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a insisté sur le fait que la réduction était temporaire compte tenu de la crise économique provoquée par Covid-19, et a promis de ne pas reculer dans la direction britannique pour les priorités de l’aide telles que l’éducation des filles, le secours contre la famine et les programmes de santé préventive.

“Même dans les périodes économiques les plus difficiles, nous continuerons cette mission, nous continuerons de diriger”, a déclaré Raab au parlement.

La somme perdue pour l’aide est d’environ 4 milliards de livres sterling (5,3 milliards de dollars) sur un budget de 15 milliards de livres sterling – la même somme accordée à un nouveau fonds de développement pour le nord de l’Angleterre, où les conservateurs de Johnson ont remporté des sièges aux élections de l’année dernière sur une promesse de ” faites le Brexit. “

Mark Sheard, directeur général du groupe d’aide World Vision UK, a déclaré que les priorités de dépenses du gouvernement seraient «au prix de la vie» au moment même où il se prépare à prendre la présidence du G7 et à accueillir l’année prochaine des sommets mondiaux sur le changement climatique et l’éducation.

“L’engagement du Royaume-Uni à mettre fin à la pauvreté dans le monde a toujours été quelque chose dont nous pourrions être fiers à juste titre, mais juste au moment où le leadership mondial est le plus nécessaire, nous nous retirons”, a-t-il déclaré.

En réduisant l’aide, le gouvernement avait «renoncé à son droit de parler de la« Grande-Bretagne mondiale »à la tête du monde», a-t-il ajouté.

Cependant, Raab a souligné les objectifs britanniques pour le sommet sur le climat du G7 et de la COP26, et a déclaré que 2021 serait “une année de leadership pour la Grande-Bretagne mondiale en tant que force du bien dans le monde”.

L’histoire continue

– La Chine, la Russie et les “ aspirateurs ” –

La critique est venue aussi de chefs religieux, dont l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, le chef de l’Église anglicane mondiale, qui l’a qualifiée de “honteuse et fausse”, ainsi que de cinq anciens premiers ministres.

Le plus pertinent pour Johnson avant un vote parlementaire visant à modifier l’objectif d’aide, plusieurs conservateurs ont rompu les rangs pour rejoindre les partis d’opposition en jurant de s’y opposer, soulignant que le Royaume-Uni risque de tomber sous le coup de la prochaine présidence américaine de Joe Biden.

“Alors que le président élu Biden s’engage dans une nouvelle ère de leadership occidental, nous sommes sur le point de marquer le début de notre présidence du G7 en réduisant notre budget d’aide à l’étranger”, a déclaré au Parlement Tobias Ellwood, président du comité de défense de la Chambre des communes.

“Le déclassement de nos programmes de puissance douce laissera des vides dans certaines des régions les plus pauvres du monde, ce qui aggravera la pauvreté et l’instabilité”, a déclaré le député conservateur.

“Il est probable que la Chine et la Russie étendent leur influence autoritaire en prenant notre place”.

L’ancien secrétaire au développement international, Andrew Mitchell, a déclaré que cette réduction serait “la cause de 100 000 décès évitables, principalement parmi les enfants”.

Le gouvernement dit qu’il ne revient pas sur les engagements mondiaux alors qu’il entame un nouveau chapitre en dehors de l’Union européenne, soulignant en partie son implication dans la recherche et la future distribution à but non lucratif d’un vaccin contre Covid-19.

Le budget de l’aide restera à 10 milliards de livres sterling, ce qui se classe très bien dans le club des pays riches du G7, ont déclaré des responsables.

Le ministre des Finances Rishi Sunak a déclaré à Sky News que la Grande-Bretagne faisait face à une “urgence économique” en raison de la pandémie.

“Je ne pense pas que quiconque puisse qualifier notre niveau de soutien aux pays les plus pauvres de nous tourner le dos”, a-t-il ajouté.

jit / phz / lc