[Global Accessibility Awareness Day] Galaxy Buds2 Pro apporte un son ambiant amélioré pour les personnes malentendantes – Samsung Global Newsroom

Qu’il s’agisse d’écouter votre musique préférée ou simplement de syntoniser – ou de syntoniser – votre environnement, le Galaxy Buds2 Pro offre le son ultime pour tout le monde. Alors que nous célébrons la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, Samsung s’engage à aider les personnes malentendantes à mieux profiter des sons du monde qui les entoure grâce à l’introduction du nouveau son ambiant amélioré.

Rendre la technologie plus accessible et inclusive

Auparavant disponible à trois niveaux de personnalisation, la fonction de son ambiant mise à jour – qui donne aux utilisateurs la possibilité d’écouter et de rester conscient de leur environnement – ajoute désormais deux niveaux supplémentaires, offrant cinq niveaux d’amplification1 et offrant l’avantage d’une meilleure audition à encore plus d’utilisateurs.

Pour évaluer l’efficacité de la fonctionnalité,2 un essai clinique a été entrepris par le laboratoire de recherche sur les aides auditives et le vieillissement de l’Université de l’Iowa. Leurs recherches ont conclu que les Galaxy Buds2 Pro amélioraient considérablement la perception de la parole chez les personnes ayant une perte auditive légère à modérée. Un essai similaire mené par Samsung Medical Center a également révélé que le Galaxy Buds2 Pro pourrait être un outil efficace pour aider les personnes ayant une perte auditive légère à modérée à mieux communiquer dans un endroit calme.

Apporter de nouveaux niveaux à la personnalisation audio

Grâce à cette fonctionnalité améliorée, les utilisateurs de Galaxy Buds2 Pro peuvent également affiner leurs paramètres de son ambiant pour une variété de besoins. Les utilisateurs peuvent régler les volumes à gauche et à droite respectivement, ainsi que personnaliser leur gamme de tonalités de son ambiant de douce à claire sur cinq étapes différentes. De plus, Ambient Sound peut s’accorder aux oreilles des utilisateurs grâce à la fonction Adapt Ambient Sound, permettant encore plus de clarté pour aider les utilisateurs à mieux entendre le monde qui les entoure.

« Nous sommes ravis de présenter la nouvelle fonctionnalité d’accessibilité améliorée du Galaxy Buds2 Pro aux utilisateurs lors de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité », a déclaré Han-gil Moon, maître et responsable du laboratoire audio avancé, MX Business chez Samsung Electronics. « Samsung continuera à travailler pour aider chaque utilisateur à profiter du meilleur son possible à tout moment, n’importe où avec son Galaxy Buds2 Pro. »

Disponibilité

La fonctionnalité améliorée de son ambiant sera progressivement publiée sur les Galaxy Buds2 Pro via des mises à jour logicielles dans les semaines à venir.3

1 Accessible dans le menu Laboratoire sous les paramètres des écouteurs dans l’application Galaxy Wearable.

2 Des essais cliniques menés par l’Université de l’Iowa et le Samsung Medical Center ont été menés avec la fonction Ambient Sound à son niveau maximum (niveau 5).

3 La disponibilité peut varier selon le marché, l’opérateur et le modèle.