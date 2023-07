«Glitch in the matrix» montre une femme «coincée sur une boucle» dans une vidéo étrange filmée dans la rue

C’est le moment étrange où une femme a été filmée « coincée en boucle » au milieu d’une rue animée.

La vidéo a été publiée sur TikTok et a laissé les téléspectateurs stupéfaits affirmant qu’il s’agissait d’un « problème réel dans la matrice ».

La femme semblait prendre un selfie sur un appareil photo numérique 1 crédit

Mais les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsqu’elle est apparue « coincée dans une boucle » alors qu’elle tournait la caméra d’avant en arrière 1 crédit

Même lorsque le caméraman est parti, la femme a continué à prendre des photos

Dans le clip de 19 secondes, une femme portant un manteau d’hiver et un jean tout en tenant un sac à main et un masque facial peut être vue debout à l’arrière d’une voiture.

Elle semble sourire à un appareil photo numérique avant de tourner l’appareil toutes les quelques secondes.

La femme non identifiée reste à sa place tout en prenant apparemment une photo d’elle-même, mais les téléspectateurs ont été choqués lorsqu’ils ont remarqué qu’aucune autre partie de son corps ne bougeait.

Seul le poignet de la femme bougeait alors qu’elle faisait aller et venir la caméra, son bras restant tendu dans la même position pendant toute la durée de la vidéo.

On peut voir la femme sourire dans l’objectif avec de grands yeux alors qu’elle semble être dans un cycle sans fin de prise de selfie.

Le caméraman effrayé filme la scène bizarre depuis ce qui ressemble à une fenêtre de bus et enregistre la femme « coincée dans une boucle » jusqu’à ce que le véhicule continue et qu’elle quitte la vue.

Accumulant un méga 2,2 millions de likes, les utilisateurs déconcertés de TikTok ont ​​​​également rapidement laissé leurs théories dans la section des commentaires.

L’un d’eux a demandé : « Est-ce un problème dans la vraie vie ? »

Un autre a écrit : « C’est ce que vous appelez un personnage non jouable ! Tout est une simulation ».

Un troisième a dit : « La matrice est réelle ».

Un quatrième a commenté : « Crash de simulation ».

Un de plus a ajouté : « BUG in the Matrix ».

Cela vient après qu’un clip viral de TikTok qui montre une femme « figée dans le temps » ait laissé les téléspectateurs convaincus que la matrice est réelle.

La vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux montre la femme semblant coincée dans une position de marche au milieu de la rue.

Et en 2018, des images bizarres ont émergé d’un avion qui semblait être suspendu dans les airs.

L’illusion d’optique réelle a été capturée par des automobilistes déconcertés juste à l’extérieur de Moscou.

La vidéo inhabituelle a déclenché d’intenses spéculations en ligne quant à l’explication de l’illusion – de nombreux téléspectateurs affirmant qu’il s’agissait d’un « problème dans la matrice ».