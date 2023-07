Glissements de terrain, inondations dans le nord de l’Inde après la fureur de la mousson, plusieurs morts

De fortes pluies ont continué de semer la mort et la destruction dans le nord de l’Inde mardi, faisant plusieurs morts dans des glissements de terrain et d’autres incidents liés à la pluie.

Alors que la région est aux prises avec le chaos de la pluie, le bureau météorologique a déclaré que les précipitations sans précédent sont dues à la confluence d’une perturbation de l’ouest et de vents de mousson.

L’ampleur du déchaînement de la pluie dans toute la région a été capturée par des images de ponts emportés, de rochers dévalant des collines en raison de glissements de terrain provoqués par la pluie et de véhicules avalés par les eaux jaillissantes.

La rivière Yamuna à Delhi a franchi la barre des 205,33 mètres d’altitude hier soir. Le niveau d’eau a continué de monter pendant la nuit et ce matin, il avait atteint 206,32 mètres. L’augmentation du niveau d’eau était due au fait que l’Haryana libérait plus d’eau dans la rivière à partir du barrage de Hathnikund.

Dans l’Haryana et le Pendjab, après trois jours de fortes pluies, des équipes spéciales ont été déployées pour évaluer les dégâts et fournir de la nourriture, de l’eau et un abri aux personnes déplacées.

Une situation semblable à une inondation s’est développée dans une colonie de logements privés à Dera Bassi au Pendjab après une nouvelle vague de pluie. Le niveau de l’eau est monté si haut qu’il a fallu utiliser des bateaux et des tracteurs pour secourir les habitants coincés chez eux.

Dans l’Himachal Pradesh, l’État le plus touché du nord de l’Inde, de fortes pluies ont frappé l’État, entraînant la mort de 30 personnes et causant des dégâts d’une valeur de Rs 3 000 crore. La capitale de l’État, Shimla, a signalé le plus grand nombre de victimes avec 11 morts. Selon la police, 29 des 30 morts ont été identifiés.

De plus, plus de 500 touristes ont été bloqués dans diverses parties de l’État après que des glissements de terrain provoqués par la pluie ont coupé l’accès aux zones.

Le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte « rouge » pour « pluies extrêmement fortes » dans l’Himachal Pradesh, avertissant d’inondations généralisées et de dommages matériels.

De fortes pluies et des chutes de rochers ont tué quatre personnes et en ont blessé sept autres dans l’Uttarkashi d’Uttarakhand aujourd’hui. Les rochers dévalèrent les collines et écrasèrent trois véhicules qui passaient. Une alerte orange a été déclenchée dans l’État, le ministre en chef Pushkar Dhami déclarant que son administration restait « en alerte totale ».

Plus au nord, à Jammu, l’Amarnath Yatra a été suspendu pour la quatrième journée consécutive en raison de dommages sur la route nationale Jammu-Srinagar dans la section Ramban. L’autoroute a été fermée après de fortes pluies qui ont provoqué des glissements de terrain. En conséquence, 15 000 pèlerins sont bloqués à Jammu et ailleurs.

Le bureau météorologique a prévu de plus fortes pluies pour plusieurs États du nord de l’Inde, dont l’Uttar Pradesh et le Rajasthan, avec l’armée et la Force nationale de réaction aux catastrophes (NDRF) déployées pour aider aux opérations de secours et de sauvetage. La NDRF a déployé 39 équipes dans les États touchés.