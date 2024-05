Glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée : près de 2 000 personnes craignent un glissement de terrain massif enseveli

CNN

—



On craint que près de 2 000 personnes aient été enterrées la semaine dernière. glissement de terrain massif en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le Centre national des catastrophes du pays, alors que les sauveteurs se précipitent pour retrouver les survivants dans cette région reculée.

Le glissement de terrain s’est produit vendredi dans la région montagneuse d’Enga, dans le nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et le dernier chiffre est en forte hausse par rapport aux estimations précédentes.

Peu après la catastrophe, les Nations Unies ont estimé qu’une centaine de personnes pourraient être mortes. Ce chiffre a ensuite été révisé à 670, selon les estimations du chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le pays.

Mais ce chiffre pourrait désormais être largement sous-estimé, selon les dernières projections de l’agence de gestion des catastrophes de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« Le glissement de terrain a enterré plus de 2 000 personnes vivantes et causé d’importantes destructions de bâtiments et de jardins potagers et a eu un impact majeur sur la bouée de sauvetage économique du pays », a déclaré Lusete Laso Mana, directrice par intérim du Centre national des catastrophes, dans une lettre adressée à l’ONU.

« La situation reste instable alors que le glissement de terrain continue d’évoluer lentement, posant un danger permanent à la fois aux équipes de secours et aux survivants », a-t-il ajouté, affirmant que l’autoroute principale menant à la région avait été complètement bloquée par le glissement de terrain.

« A la suite de l’inspection menée par l’équipe, il a été déterminé que les dégâts sont importants et nécessitent des actions immédiates et collaboratives de la part de tous les acteurs. »

Le glissement de terrain a frappé le village isolé de Kaokalamà environ 600 kilomètres (372 miles) au nord-ouest de la capitale Port Moresby, vendredi vers 3 heures du matin, heure locale, laissant une cicatrice de débris qui, selon les travailleurs humanitaires, était aussi grande que quatre terrains de football.

Plus de 150 maisons du village de Yambali ont été ensevelies sous les décombres, ont indiqué dimanche les autorités. La zone continue de présenter un « risque extrême », ont déclaré les responsables, car les roches continuent de tomber et le sol est exposé à une pression constamment accrue.





01h20 – Source : CNN Des images aériennes montrent les conséquences d’un énorme glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée

La Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite environ 10 millions d’habitants. Son vaste relief montagneux et le manque de routes rendent difficile l’accès à la zone touchée.

Pierre Rognon, professeur agrégé à l’École de génie civil de l’Université de Sydney, a déclaré qu’il était « particulièrement difficile » pour les sauveteurs de retrouver des survivants après un glissement de terrain.

« Les glissements de terrain peuvent enseveli des structures effondrées et des personnes sous des dizaines de mètres de géomatériaux », a-t-il déclaré.

« Pour aggraver les choses, ils peuvent déplacer des structures et piéger les gens sur des centaines de mètres. Personne ne peut prédire exactement où se trouveront les survivants potentiels ni par où commencer à les rechercher.

On ne sait pas exactement ce qui a causé le glissement de terrain, mais le professeur de géologie Alan Collins de l’Université d’Adélaïde a déclaré qu’il s’était produit dans une région de « précipitations considérables ».

« Bien que le glissement de terrain ne semble pas avoir été directement déclenché par un tremblement de terre, les tremblements de terre fréquents provoqués par la collision de plaques créent des pentes abruptes et de hautes montagnes qui peuvent devenir très instables », a déclaré Collins.

Il a ajouté que les précipitations auraient pu altérer les minéraux constituant le substrat rocheux, affaiblissant ainsi la roche qui forme les pentes abruptes.

« La végétation atténue ce phénomène car les racines des arbres peuvent stabiliser le sol et la déforestation peut rendre les glissements de terrain plus fréquents en détruisant ce maillage biologique », a-t-il déclaré.