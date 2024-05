Glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée : plus de 670 personnes tuées, estime l’agence de l’ONU

MELBOURNE, Australie (AP) — L’Organisation internationale pour les migrations a augmenté dimanche son estimation du nombre de morts d’un glissement de terrain massif en Papouasie-Nouvelle-Guinée à plus de 670, les secouristes et les proches traumatisés ayant perdu l’espoir que des survivants soient désormais retrouvés.

Serhan Aktoprak, chef de la mission de l’agence des Nations Unies pour les migrations dans ce pays insulaire du Pacifique Sud, a déclaré que le bilan révisé des morts était basé sur les calculs du village de Yambali et des responsables de la province d’Enga, selon lesquels plus de 150 maisons avaient été ensevelies par le glissement de terrain de vendredi. L’estimation précédente était de 60 logements.

« Ils estiment qu’il y a actuellement plus de 670 personnes sous terre », a déclaré Aktoprak à l’Associated Press.

Les autorités locales avaient initialement estimé le bilan des morts vendredi à 100 ou plus. Seuls cinq corps et la jambe d’une sixième victime avaient été retrouvés dimanche.

Les équipes de secours transportaient les survivants vers un terrain plus sûr dimanche alors que des tonnes de terrain instable et de guerre tribale, qui sévit dans les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, menaçaient les efforts de sauvetage.

Le gouvernement national réfléchit quant à lui à la nécessité de demander officiellement davantage de soutien international.

Les équipes ont abandonné tout espoir de trouver des survivants sous la terre et les décombres à une profondeur de 6 à 8 mètres (20 à 26 pieds).

« Les gens acceptent cela, donc il y a un niveau sérieux de deuil et de deuil », a déclaré Aktoprak.

Il a déclaré que le nouveau bilan estimé des décès n’était « pas solide » car il était basé sur la taille moyenne des familles de la région par ménage. Il ne spécule pas sur la possibilité que le bilan réel soit plus élevé.

« C’est difficile à dire. Nous voulons être assez réalistes », a déclaré Aktoprak. « Nous ne voulons pas proposer de chiffres qui gonfleraient la réalité. »

Les autorités gouvernementales étaient en train d’établir des centres d’évacuation sur des terrains plus sûrs de part et d’autre de l’immense bande de débris qui couvre une superficie de la taille de trois à quatre terrains de football et qui a coupé la principale autoroute traversant la province.

A côté de l’autoroute bloquée, convois qui ont transporté de la nourriture, de l’eau et d’autres fournitures essentielles depuis samedi vers le village dévasté situé à 60 kilomètres (35 miles) de la capitale provinciale, Wabag, sont confrontés à des risques liés aux combats tribaux dans le village de Tambitanis, à peu près à mi-chemin. Les soldats de Papouasie-Nouvelle-Guinée assuraient la sécurité des convois.

Huit habitants ont été tués samedi dans un affrontement entre deux clans rivaux, dans un conflit de longue date sans rapport avec le glissement de terrain. Une trentaine de maisons et cinq commerces de détail ont été incendiés lors des combats, ont indiqué des responsables locaux.

Aktoprak a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les combattants tribaux ciblent les convois, mais a noté que des criminels opportunistes pourraient profiter du chaos pour le faire.

« Cela pourrait aboutir à un détournement de voiture ou à un vol », a déclaré Aktoprak. « Il n’y a pas seulement des inquiétudes pour la sûreté et la sécurité du personnel, mais aussi pour les marchandises, car ils pourraient utiliser ce chaos comme moyen de voler. »

Des guerres tribales de longue date ont semé le doute sur l’estimation officielle selon laquelle près de 4 000 personnes vivaient dans le village lorsqu’un flanc du mont Mungalo s’est effondré. Ce décompte date de plusieurs années et ne prend pas en compte les personnes qui ont récemment déménagé dans le village pour fuir les violences claniques que les autorités gouvernementales sont incapables de contenir.

Justine McMahon, directrice nationale de l’agence humanitaire CARE International, a déclaré que déplacer les survivants vers « un terrain plus stable » était une priorité immédiate, tout comme leur fournir de la nourriture, de l’eau et un abri. L’armée dirigeait ces efforts.

Le nombre de blessés et de disparus était encore en cours d’évaluation dimanche. Sept personnes, dont un enfant, avaient reçu des soins médicaux samedi, mais les autorités n’avaient aucun détail sur leur état.

Le ministre de la Défense de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Billy Joseph, et le directeur du Centre national des catastrophes, Laso Mana, se sont rendus dimanche en hélicoptère de Port Moresby à Wabag pour avoir une idée directe de ce qui est nécessaire.

Aktoprak s’attend à ce que le gouvernement décide d’ici mardi s’il demandera officiellement une aide internationale supplémentaire.

Les États-Unis et l’Australie, un voisin proche et le fournisseur d’aide étrangère le plus généreux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, font partie des gouvernements qui ont publiquement déclaré qu’ils étaient prêts à faire davantage pour aider les intervenants.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays diversifié en développement, avec 800 langues et 10 millions d’habitants qui vivent pour la plupart d’agriculteurs de subsistance.