Glissement de terrain en Malaisie: la recherche se poursuit pour 9 campeurs disparus après au moins 24 personnes tuées

KUALA LUMPUR – La recherche de campeurs disparus pris dans un glissement de terrain mortel dans un camping sans licence en Malaisie s’est poursuivie pour une troisième journée dimanche, les pompiers affirmant que les chances de retrouver des survivants sont minces.

Au moins 24 personnes sont mortes après qu’un glissement de terrain a ravagé un camping tôt vendredi alors que les campeurs dormaient dans des tentes à Batang Kali, une région vallonnée populaire à environ 50 km au nord de la capitale Kuala Lumpur.

Sur les 94 personnes prises dans le glissement de terrain, 61 étaient en sécurité et neuf sont toujours portées disparues, a indiqué le service d’incendie et de secours de l’État de Selangor. Les personnes tuées comprenaient sept enfants.

Les intervenants ont déployé des excavatrices et des chiens de sauvetage pour rechercher des personnes piégées sous la boue et les débris, tandis que de fortes pluies ont fait craindre de nouveaux glissements de terrain.

Le chef des services d’incendie et de sauvetage de l’État, Norazam Khamis, a déclaré que les chances de trouver plus de survivants étaient minces étant donné le manque d’oxygène et le poids de la boue qui pesait sur le site.

Une première enquête a montré qu’un remblai d’environ 450 000 mètres cubes de terre s’était effondré. La terre est tombée d’une hauteur estimée à 30 mètres et couvrait une superficie d’environ un acre.