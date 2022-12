Glissement de terrain en Malaisie : deux morts et plus de 50 disparus près de Genting Highlands

CNN

—



Deux personnes sont mortes et plus de 50 sont portées disparues après qu’un glissement de terrain a frappé un camping en Malaisie tôt vendredi, ont annoncé des responsables, alors que le personnel de recherche et de sauvetage parcourait le site à la recherche de survivants.

Le glissement de terrain dans l’État de Selangor, à la périphérie de la capitale, Kuala Lumpur, s’est produit vers 3 heures du matin, heure locale, sur le bord d’une route près d’une ferme qui propose des installations de camping, a indiqué le service d’incendie et de secours de l’État dans un communiqué.

Au total, 79 personnes ont été prises dans le glissement de terrain et 23 ont été retrouvées en sécurité, a indiqué le département. Outre les deux morts, trois ont été blessés et 51 sont toujours portés disparus.

Le glissement de terrain est tombé d’une hauteur estimée à 30 mètres (100 pieds) au-dessus du camping et a couvert une superficie d’environ un acre (0,4 hectare), a déclaré le directeur du département, Norazam Khamis.

La catastrophe a frappé juste à l’extérieur des Genting Highlands, une région montagneuse pittoresque du district de Batang Kali, au nord de la capitale, réputée pour ses stations balnéaires et sa beauté naturelle.

Selangor est l’État le plus riche du pays et a déjà subi des glissements de terrain, souvent attribués à la forêt et au défrichement.

La région est dans sa saison des pluies mais aucune pluie abondante ou tremblement de terre n’a été enregistré pendant la nuit.

Il y a un an, environ 21 000 personnes ont été déplacées par les inondations causées par des pluies torrentielles dans sept États du pays.