Glissement de terrain au Venezuela : le nombre de morts s’alourdit

LAS TEJERIAS, Vénézuela –

Des secouristes utilisant des drones et des chiens dressés ont recherché des survivants lundi à la suite d’un énorme glissement de terrain dans le centre du Venezuela, alors que le nombre de morts s’élevait à 34 et que les habitants décrivaient des récits poignants d’évasion de l’eau et de la boue.

Jose Medina a rappelé comment l’eau qui coulait dans sa maison de la ville de Las Tejerias samedi soir avait atteint le niveau de la taille. Lui et sa famille étaient piégés, réalisa-t-il.

Alors l’homme de 63 ans a tourné son réfrigérateur sur le côté, a ouvert sa porte et l’a utilisé comme bateau pour sa petite-fille. Pendant ce temps, il tenait le réfrigérateur avec sa femme et l’épinglait à une table afin que les forts courants d’eau ne les poussent pas en aval.

Medina a décrit leur survie comme un “miracle”.

“Je suis heureux que nous soyons en vie mais je suis aussi triste”, a déclaré l’ouvrier du bâtiment à la retraite qui a perdu sa maison et tous ses biens.

Son sort a commencé lorsque des pluies torrentielles causées par l’ouragan Julia ont déclenché des coulées de boue et des inondations qui ont détruit plusieurs quartiers à flanc de montagne à Las Tejerias.

Lundi, des responsables vénézuéliens ont déclaré qu’au moins 34 personnes étaient mortes dans les inondations et 60 étaient portées disparues à la suite de la pire catastrophe naturelle qui ait frappé le pays sud-américain à court d’argent ces dernières années.

À Las Tejerias, une ville de 50 000 habitants située le long du principal corridor industriel du Venezuela, des équipes utilisaient de la machinerie lourde pour nettoyer les débris des quartiers dont les rues étaient encore bloquées par la boue. Pendant ce temps, les secouristes ont utilisé des drones et des chiens pour retrouver des personnes enterrées sous les débris.

“Nous espérons toujours trouver des personnes qui peuvent être sauvées”, a déclaré la vice-présidente Delcy Rodriguez alors qu’elle visitait l’un des quartiers touchés par les glissements de terrain.

Pour ceux qui ont survécu, la situation économique désastreuse du pays rendra la reprise plus difficile.

Medina a déclaré que sa pension – qui est indexée sur le salaire minimum mensuel du Venezuela – ne vaut que 17 dollars par mois. Maintenant, il dépendra de l’aide du gouvernement pour survivre, mais a ajouté qu’il se considère chanceux de ne pas avoir perdu de proches dans la coulée de boue.

Les autorités vénézuéliennes ont déclaré que 317 maisons à Las Tejerias avaient été anéanties par la coulée de boue et que 750 autres maisons avaient été endommagées.

Les habitants ont déclaré qu’ils n’avaient que quelques minutes pour quitter leur domicile tard samedi, alors que l’avalanche de boue, de rochers et de bûches d’arbres a balayé plusieurs quartiers à flanc de colline de la ville.

Certaines personnes priaient dans une église évangélique lorsque la coulée de boue s’est produite, tandis que d’autres étaient à une fête d’enfants, ont déclaré des habitants. Plusieurs enfants figurent parmi les disparus.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré dimanche trois jours de deuil pour les victimes et envoyé des secouristes à Las Tejerias, qui se trouve le long d’une autoroute qui relie Caracas à la ville industrielle de Valence. Maduro a déclaré que 11 États du pays avaient été endommagés par des inondations au cours du week-end.

L’écrivain d’Associated Press Jorge Rueda a contribué de Caracas