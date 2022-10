Glissement de terrain au Venezuela : le nombre de morts grimpe à 25

Caracas, Venezuela –

Les secouristes ont utilisé des drones et des chiens entraînés pour rechercher des survivants lundi à la suite d’un énorme glissement de terrain dans la ville vénézuélienne de Las Tejerias, alors que le nombre de morts est passé à 25 et que des dizaines d’autres sont portées disparues.

Le glissement de terrain s’est produit samedi soir à la suite de fortes pluies causées par l’ouragan Julia, et a détruit plus de 300 maisons et touché des entreprises dans la ville de 50 000 habitants, située le long du principal corridor industriel du Venezuela.

Les sauveteurs ont recherché des survivants et des travailleurs ont utilisé de la machinerie lourde pour dégager les débris d’un quartier à flanc de colline où les routes étaient couvertes de boue. Les autorités ont déclaré que 52 personnes étaient portées disparues.

Lundi, la vice-présidente Delcy Rodriguez a visité la région et a déclaré que trois autres corps avaient été retrouvés, portant le nombre de morts à au moins 25 personnes. Elle a déclaré que les travailleurs espéraient toujours retrouver des personnes vivantes sous les décombres.

Les habitants ont déclaré qu’ils n’avaient que quelques minutes pour abandonner leurs maisons alors que l’avalanche de boue, de rochers et de troncs d’arbres dévalait une montagne et se déversait dans des quartiers également inondés par cinq ruisseaux. Plusieurs enfants sont portés disparus.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré dimanche trois jours de deuil pour les victimes et envoyé des secouristes à Las Tejerias, qui se trouve le long d’une autoroute qui relie Caracas à la ville industrielle de Valence. Maduro a déclaré que 11 États du pays avaient été endommagés par des inondations au cours du week-end.