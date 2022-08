Glidden Homestead accueillera une présentation historique sur les chaussures et le travail du cuir – Shaw Local

DeKALB – Le Glidden Homestead and Historical Centre organisera une présentation sur les chaussures historiques et la fabrication du cuir plus tard ce mois-ci.

L’événement aura lieu à 14 h le 14 août à la ferme, 921 W. Lincoln Highway à DeKalb.

Le maroquinier Norman Walzer discutera des chaussures historiques. Walzer a étudié et fabriqué des chaussures historiques comme passe-temps pendant plus de 50 ans. Il a également fait du bénévolat au Lukins-Ferguson Cobbler Shop sur le site historique de New Salem à Lincoln pendant près de 30 ans.

Walzer a étudié la fabrication de chaussures et de bottes à Colonial Williamsburg et à Old Sturbridge Village. Il a également siégé au conseil d’administration de l’Honorable Cordwainers’ Company, qui comprend du personnel du musée et d’autres personnes intéressées par les chaussures historiques et a visité les principaux musées de la chaussure, notamment le Steamboat Arabia à Kansas City et le BATA Museum à Toronto.

Le musée Glidden Homestead sera ouvert pour les visites, et le Phineas Vaughan Blacksmith Shop sera ouvert et fonctionnera pendant la journée tandis que des forgerons bénévoles feront des démonstrations de l’artisanat.

L’admission à la présentation sera de 4 $ pour les adultes et gratuite pour les membres de Homestead et les enfants de 14 ans et moins.

Le Glidden Homestead and Historical Centre est une organisation à but non lucratif qui travaille à préserver la maison et la grange tout en offrant des opportunités éducatives au public. La maison et le centre d’accueil sont ouverts de midi à 16 h tous les dimanches, de juin à novembre, avec un événement spécial en décembre.

Pour information, composez le 815-756-7904, visitez www.gliddenhomestead.org ou visitez JF Glidden Homestead & Historical Center sur Facebook.