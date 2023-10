Glenn Youngkin a uni les républicains de Virginie autour d’une interdiction de l’avortement pendant 15 semaines. Certains ont poussé à aller plus loin.

Virginie Le gouverneur Glenn Youngkin a placé une interdiction de l’avortement pendant 15 semaines au centre de sa campagne pour aider le Parti républicain à prendre le contrôle total du gouvernement de l’État – et il a convaincu un large éventail de candidats républicains aux élections de novembre. de s’unir derrière la proposition.

Cependant, une majorité de ces candidats républicains – dont beaucoup se présentent dans des circonscriptions compétitives au sein des deux chambres de l’Assemblée législative – ont poussé pas plus récemment que cette année pour des interdictions de l’avortement beaucoup plus strictes que celle proposée par Youngkin, selon une étude partagée exclusivement avec NBC News par le States Project, un groupe de gauche qui aide à promouvoir Les démocrates dans les courses législatives.

L’implication est que les législateurs pourraient en fin de compte faire pression pour une politique plus stricte en matière de droits reproductifs que celle que Youngkin promet aux Virginiens s’il aide les républicains à reprendre le contrôle du Sénat de l’État et à garder le contrôle de la Chambre des délégués.

Prenons, par exemple, John Stirrup, candidat républicain dans un compétitif State House en Virginie du Nord, qui a déclaré qu’il soutenait une « interdiction totale » de l’avortement et qu’il estimait que l’interdiction de 15 semaines de Youngkin était un « point de départ », selon un enregistrement de lui publié cet été par May. Le Washington Post.

Mais en même temps, a déclaré Stirrup à NBC News, il était prêt à s’aligner derrière la proposition de Youngkin.

« Je reconnais qu’il existe des points de vue divergents même au sein de notre propre parti, mais nous avons l’obligation de gouverner là où se trouve la majorité des Virginiens », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Les efforts du gouverneur Youngkin ont identifié cette position : une limite aux avortements après 15 ans. semaines. »

Simone Leiro, porte-parole du States Project, a déclaré que Stirrup faisait partie des nombreux candidats en Virginie suivis par le groupe qui « aspirent à criminaliser les patients et leurs prestataires ».

« Ils ne sont pas honnêtes avec leurs électeurs », a déclaré Leiro.

Les républicains détiennent trois sièges à la Chambre des représentants, tandis que les démocrates contrôlent le Sénat avec quatre sièges. Le droit à l’avortement – ​​l’une des principales questions des élections de mi-mandat de 2022 aux États-Unis – est à nouveau au premier plan des préoccupations des candidats et des électeurs, et il jouera un rôle énorme dans la décision du parti qui sortira des élections du 7 novembre avec le contrôle du pouvoir. Corps législatif.

Youngkin, qui a rendu l’État rouge lors de sa victoire surprise en 2021, s’est injecté dans les courses législatives pour mettre l’État entièrement sous contrôle républicain. Son Spirit of Virginia PAC a dépensé beaucoup d’argent dans des courses compétitives, plaçant la proposition d’avortement de 15 semaines au centre d’une grande partie de son message. Le plan comprend des exceptions pour le viol, l’inceste et la santé de la mère, et les républicains font le pari qu’il sera suffisamment modéré pour éviter les réactions négatives qui se sont multipliées dans d’autres États en réponse aux interdictions strictes de l’avortement.

La Virginie est le dernier État du Sud sans aucune restriction significative en matière d’avortement. L’avortement y est légal jusqu’au deuxième trimestre de la grossesse d’une femme, avec des exceptions pour la santé de la femme au cours du troisième trimestre.

Les recherches du States Project, qui a dépensé 4,5 millions de dollars pour aider à élire les démocrates à l’Assemblée générale de Virginie cette année, a constaté que 16 des 22 candidats républicains (72 %) dans les districts sénatoriaux compétitifs et à tendance républicaine ont déclaré qu’ils également soutiennent des interdictions de l’avortement plus strictes que la proposition de Youngkin.

Par exemple, Emily Brewer, une déléguée républicaine qui se présente dans un compétitif District du Sénat dans la partie sud-est de l’État, co-parrainé un projet de loi de la Chambre proposant une interdiction totale sur l’avortement en Virginie, ainsi que sur la personnalité fœtale projet de loi qui proposait criminaliser l’avortement en rendant coupable d’homicide volontaire toute personne qui « tue le fœtus d’autrui, intentionnellement ou accidentellement ».

Tara Durant, une déléguée candidate au Sénat de l’État dans un compétitif district de Virginie du Nord, a voté pour le projet de loi sur la personnalité fœtale à la Chambre des délégués.

Et le sénateur Dave Suetterlein, qui se présente dans un district nouvellement désigné du sud-ouest de l’État, a soutenu un projet de loi en commission qui aurait interdit l’avortement complètement dans l’État, à quelques exceptions près, et aurait créé des sanctions pénales pour la pratique d’avortements illégaux.

Brasseur et Suetterlein avoir aussi dit ils soutiendraient l’interdiction de 15 semaines de Youngkin, tandis que Durant n’a pas répondu aux questions quant à savoir si elle le ferait. Les défenseurs du droit à l’avortement ont déclaré que le récent soutien des candidats à des interdictions plus strictes soulève la question de savoir s’ils s’en tiendront à leurs positions. Brewer et Suetterlein n’ont pas non plus répondu aux questions.

« La Virginie est le dernier bastion des droits reproductifs dans le Sud et, en réalité, la dernière opportunité de protéger des millions de personnes d’une autre interdiction dangereuse », a déclaré Leiro, porte-parole du States Project.

Dans un communiqué, un porte-parole de Youngkin a rejeté la possibilité que les républicains qui avaient soutenu des politiques plus strictes en matière d’avortement ne s’alignent pas derrière sa position « consensuelle » et a critiqué les démocrates pour leur « extrême » sur la question.

« Les Virginiens ont élu un gouverneur pro-vie, et il soutient la recherche d’un consensus sur une législation qui étendrait les protections de la norme actuelle de Virginie au moment où les bébés commencent à ressentir des douleurs dans l’utérus à 15 semaines, avec des exceptions », a déclaré le porte-parole, Macaulay Porter.

Pendant ce temps, 31 des 54 (57%) candidats républicains dans les districts de la Chambre des représentants compétitifs et à tendance républicaine ont déclaré récemment qu’ils soutenaient une interdiction de l’avortement plus stricte que l’interdiction de 15 semaines proposée par Youngkin, selon l’analyse du groupe.

Outre Stirrup, ils comprennent Kim Taylor, une déléguée candidate à un siège compétitif au sud de Richmond, qui a voté pour un projet de loi 2023 à la Chambre des Délégués qui créerait des sanctions pénales pour les médecins qui ne prennent pas certaines mesures dans les rares cas où les soins d’avortement aboutissent à des naissances vivantes.

Taylor n’a pas répondu aux questions sur son point de vue sur l’avortement et si elle soutenait la proposition de Youngkin.

Leiro du States Project a fait valoir que ce seraient des législateurs comme Taylor et Stirrup, s’ils devaient gagner, qui exerceraient le pouvoir sur les détails d’un projet de loi sur l’avortement.

Si les Républicains « réussissent à prendre les deux chambres en novembre, ce seront ces législateurs qui rédigeront les projets de loi », a-t-elle déclaré. « Pas Youngkin. »