Glenn Youngkin a un plan pour que les républicains gagnent sur l’avortement

« La seule question sur laquelle les démocrates se présentent est l’avortement », a déclaré David Rexrode, directeur exécutif du Spirit of Virginia PAC de Youngkin, dans une interview dans les bureaux de l’organisation à Richmond au début du mois. « Et donc, puisqu’ils diffusent des publicités d’attaque contre l’avortement, nous allons réagir sur l’avortement. »

L’objectif des républicains est de neutraliser la ligne d’attaque la plus puissante des démocrates, tout en se concentrant sur des sujets tels que la criminalité et l’économie pour tenter de gagner. En cas de succès, cela pourrait servir de modèle à un parti qui connaît des difficultés électorales depuis l’annulation de la décision de la Cour suprême. Roe c.Wade.

Ce fut une erreur de céder la question de l’avortement aux démocrates, a déclaré Rexrode. Dans presque toutes les élections depuis que la Cour suprême a annulé Roe c.WadeLes démocrates ont dépassé les attentes, tandis que les républicains ont largement cherché à détourner l’attention et à changer de sujet. Mais dans une série de courses législatives hypercompétitives qui se décideront le mois prochain, l’opération politique de Youngkin a adopté une stratégie de message sur l’avortement qui est presque à l’opposé de ce que la plupart des Républicains ont essayé à mi-mandat de l’année dernière.

« Pour la première fois depuis longtemps, nos candidats sont très concentrés sur l’expression de la position extrême des démocrates », a déclaré Rexrode. « Ce n’était pas le cas en 2022. »

Il n’y a aucune garantie que ce pari fonctionnera : les démocrates se sont battus avec acharnement sur le droit à l’avortement depuis que la Cour suprême a statué, et une année d’élections a montré que l’ampleur de la colère des électeurs à l’égard de l’avortement était largement dirigée contre les républicains. Les démocrates de Virginie rejettent les efforts du Parti républicain, arguant que les électeurs ont montré à maintes reprises qu’on ne pouvait pas faire confiance aux républicains en matière d’avortement.

C’est un gros pari de la part de l’opération Youngkin. Et si les Républicains de Virginie s’emparaient des deux chambres législatives le mois prochain, cela pourrait devenir un modèle pour le parti et renforcer la tentative de Youngkin de se projeter comme futur leader du GOP.

Le groupe a lancé cette semaine une publicité dans tout l’État qui affirme que les démocrates diffusent de la « désinformation » sur l’avortement. « Les Républicains de Virginie soutiennent une limite raisonnable de 15 semaines avec des exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la mère », » dit le narrateur de l’annonce.

La publicité poursuit en affirmant que les démocrates ne soutiennent aucune sorte de limite à la procédure, se terminant par le mot d’ordre : « Des limites raisonnables ou pas de limites du tout ? C’est la vérité. » (La loi actuelle de Virginie autorise la procédure jusqu’au deuxième trimestre de la grossesse et, dans de rares cas, au cours du troisième trimestre si trois médecins estiment que la santé de la femme est en danger.)

Le groupe affirme qu’il investira l’argent dans des achats de télévision et des publicités numériques pour le faire fonctionner jusqu’au jour du scrutin, le 7 novembre.

« En 2022, la plupart de nos candidats à travers le pays n’ont pas envoyé de message lors du post-Dobbs l’environnement, dans la plupart des États, ils n’en parlaient tout simplement pas », a déclaré Rexrode, qui était à l’époque directeur exécutif de l’Association des gouverneurs républicains. « Ils ont permis que des millions de dollars soient dépensés sans aucun contre-message. »

Pourtant, les plus grandes attaques des Républicains portent sur d’autres questions. Alors qu’ils tentent de désarmer les démocrates sur l’avortement, les républicains de Virginie continuent de marteler des messages sur la criminalité et l’économie.

La criminalité est restée le problème numéro un dont les républicains parlent dans la publicité, selon les données du système de suivi publicitaire AdImpact, le Parti républicain diffusant près de trois fois plus de publicités télévisées mentionnant la criminalité par rapport à l’avortement depuis les primaires.

Les deux partis cherchent à prendre l’avantage pour remporter les deux chambres législatives le mois prochain, et les démocrates ont une fois de plus fait de l’avortement leur principale question, et de loin. Les démocrates disposent actuellement d’une faible majorité au Sénat de l’État, tandis que les républicains ont une faible majorité à la Chambre des représentants – une majorité qu’ils ont remportée aux côtés de Youngkin en 2021, malgré la position des démocrates. avertissements alors théoriques à l’époque sur la chute imminente de Chevreuil.

UN Enquête de l’Université de Mary Washington le mois dernier a révélé que 40 pour cent des gens ont déclaré qu’ils préféreraient une majorité démocrate à l’Assemblée législative, et 37 pour cent une majorité républicaine.

Les Républicains affirment que les Virginiens sont de leur côté : le récent barrage publicitaire cite l’enquête de Mary Washington selon laquelle 69 pour cent soutiennent « certaines limites à l’avortement ». (Ce nombre inclut ceux qui ont déclaré croire que l’avortement devrait être « légal dans la plupart des cas ».)

Les démocrates, quant à eux, ont rapidement rejeté les efforts de Youngkin, les considérant comme voués à l’échec. Les élections de l’année dernière, disent-ils, montrent à quel point l’avortement reste une question gagnante pour les démocrates – et aucun contre-message n’y changera.

« Je pense qu’ils pensent que c’est la solution miracle ici », a déclaré Matt Calderon, directeur de campagne pour les démocrates du Sénat de Virginie. «Je sais que les Républicains n’ont pas beaucoup confiance auprès des électeurs sur la question de l’avortement. Et ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent, mais ils ont perdu leur crédibilité.»

Les démocrates ont surfé sur une vague d’attaques contre l’avortement à des résultats à mi-parcours meilleurs que prévu et une série d’élections spéciales en 2023 au cours desquelles ils ont a surperformé les marges du président Joe Biden en 2020 . L’un d’eux s’est produit en Virginie : le démocrate Aaron Rouse a renversé un siège au Sénat de l’État en janvier, alors que les groupes anti-avortement et pro-avortement inondé d’argent .

Les démocrates de Virginie soulignent une lecture différente du sondage : alors que la publicité présente les électeurs qui ont déclaré que l’avortement devrait être « légal dans la plupart des cas » comme soutenant les limites, les démocrates soulignent qu’une majorité de Virginiens soutiennent que la procédure est légale dans la plupart ou dans la totalité des cas. Et une majorité d’électeurs ont déclaré que la décision de la Cour suprême serait un « facteur majeur » pour décider de leur vote pour les élections législatives selon l’enquête Mary Washington.

Démocrates à travers le pays continuent de peser lourdement sur l’avortement dans les messages publicitaires cette année. C’est particulièrement vrai en Virginie : c’est de loin le sujet le plus médiatisé par les démocrates, selon les données d’AdImpact, soit plus du double du deuxième sujet le plus populaire, l’éducation.

Les démocrates soutiennent que les républicains font preuve de duplicité et cherchez à imposer une interdiction inférieure à 15 semaines s’ils prennent le contrôle.

« L’avortement est absolument sur le bulletin de vote cette année », a déclaré Amy Friedman, directrice exécutive du Virginia State House Democratic Caucus. « Nous savons qu’ils veulent une interdiction de l’avortement. Et nous savons que ce n’est pas le cas des Virginiens et des Américains.