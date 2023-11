Glenn Maxwell : Le chaos de Maxwell à Wankhede ! Le frappeur australien réécrit les records avec son coup historique | Actualités sur le cricket

Australie contre Afghanistan : les manches « surhumaines » de Glenn Maxwell scellent une victoire écrasante pour l’Australie contre l’Afghanistan

NEW DELHI: Glenn Maxwell , malgré des crampes, a joué une étonnante manche de 201 pas sur 128 balles, conduisant à lui seul l’Australie vers une incroyable victoire de trois guichets contre l’Afghanistan lors d’un match de Coupe du monde mardi. Cette victoire a assuré la place de l’Australie en demi-finale.L’Afghanistan semblait prêt pour un triomphe historique contre les quintuples champions, réduisant l’Australie à 91 pour sept guichets tout en leur fixant un objectif de 292. Cependant, ils ont été impressionnés lorsque Maxwell a lancé une contre-attaque extraordinaire. En compagnie du capitaine Patrick Cummins Maxwell a guidé l’Australie au-delà du score de 291 de l’Afghanistan pour cinq guichets avec 19 balles en réserve.Malgré des crampes après avoir atteint son quatrième siècle dans les ODI, Maxwell a persévéré, minimisant la course entre les guichets pour atténuer l’inconfort et se concentrant davantage sur les frappes puissantes.Tout au long de ses manches, Maxwell a martelé 21 quatre et 10 six, bon nombre de ces tirs étant exécutés en privilégiant une jambe en raison de crampes. Ses six derniers matchs ont non seulement scellé la victoire de l’Australie, mais ont également marqué son double siècle dans le match.

Maxwell a réécrit la pléthore de records au cours de son carnage au stade Wankhede :

* Le 201 invaincu de Maxwell est le score individuel le plus élevé lors de la poursuite des ODI, dépassant les 193 de l’ouvreur pakistanais Fakhar Zaman contre l’Afrique du Sud en 2021, mais cela a été une cause perdante.

* Maxwell est devenu le premier frappeur australien à marquer un double cent en ODI. Le record précédent appartenait à Shane Watson qui avait battu 185 invaincus contre le Bangladesh à Mirpur en 2011.

* Il s’agit également du coup individuel le plus élevé du frappeur n°6 ou inférieur dans les ODI. Kapil Dev détenait le précédent record avec 175 non éliminés contre le Zimbabwe lors de la Coupe du monde 1983.

* Le coup de Maxwell figure également parmi les scores les plus élevés pour un non-ouvreur dans les ODI. Le Zimbabwéen Charles Coventry avait déjà marqué 194 invaincus contre le Bangladesh à Bulawayo en 2009.

* Maxwell a complété son double cent en 128 balles – un deuxième plus rapide en ODI. Le frappeur indien Ishan Kishan détient le record du double ton le plus rapide (126 balles) contre le Bangladesh l’année dernière.

* C’est le troisième double siècle dans l’histoire de Coupe du monde ODI. Martin Guptill (237*) et Chris Gayle (215) ont marqué le double de tonnes lors de la Coupe du monde 2015.

* Le stand de 202 points de Maxwell et Pat Cummins est le plus élevé pour le 8e guichet en ODI, battant le record de 138 entre Andrew Hall et Justin Kemp.

* 292 a été la course-poursuite ODI la plus réussie à Wankhede et le plus élevé jamais enregistré pour l’Australie en Coupe du monde.