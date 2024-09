Glenn Lowry, directeur du MoMA de New York, quitte ses fonctions après 30 ans

CNN

Glenn Lowry, le directeur le plus ancien du Musée d’art moderne de New York (MoMA), démissionne après trois décennies à ce poste, a-t-il annoncé mardi.

L’homme de 69 ans, qui a supervisé les expansions majeures du musée et son rôle dans la vie culturelle américaine, a déclaré au Le New York Times qu’il quittera son poste en septembre 2025.

« C’est le bon moment pour réfléchir à l’avenir du musée et je me suis dit : carpe diem. Tout ce que j’avais prévu de faire il y a trente ans est soit accompli, soit en cours de réalisation de manière très positive », a-t-il déclaré au journal, ajoutant : « Je ne voulais pas être celui qui reste trop longtemps. »

Le Times a rapporté que le contrat actuel de Lowry se termine en juin et que le musée était disposé à le renouveler. Le MoMA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN.

Entré au MoMA en 1995 après avoir travaillé pour le Musée des beaux-arts de l’Ontario au Canada, Lowry est le sixième directeur de ce musée historique de 95 ans. Il a dirigé l’institution lors de sa fusion avec le PS1 Contemporary Art Center dans le Queens, en 2000, et lors d’un ambitieux projet de rénovation en 2004 qui a augmenté la surface des galeries du musée de 85 000 à 125 000 pieds carrés.

En plus de ses fonctions de collecteur de fonds et de porte-parole, Lowry a également développé sa propre image publique. En 2019, il est arrivé en tête de la liste ArtReview Power 100, un classement annuel des personnalités influentes du monde de l’art. Cette année-là, il a dirigé le musée lors de sa deuxième expansion majeure, avec une rénovation de 450 millions de dollars qui a permis d’agrandir l’espace de la galerie de 30 % supplémentaires.

Accueillant 2,7 millions de visiteurs par an, selon les derniers chiffres, le MoMA est le troisième musée d’art le plus visité des États-Unis après le Metropolitan Museum of Art voisin et la National Gallery of Art de Washington DC.

Le site Internet du musée attribue à Lowry le mérite d’avoir augmenté le nombre de visiteurs et d’avoir considérablement augmenté la dotation du musée, une source de revenus cruciale, ainsi que d’avoir élargi le champ de conservation du MoMA pour inclure des formes d’art comme la performance.

Au travers d’expositions, de commandes et d’acquisitions, Lowry a utilisé l’art pour aborder certains des thèmes sociaux les plus urgents de l’époque. En tant que rédacteur invité de CNN Style en 2016, il a commandé une série d’articles autour du thème de la migration, affirmant que l’art contemporain a le pouvoir de changer le monde.

L’annonce de mardi intervient un peu plus d’une semaine après que Lowry ait rencontré Richard Quest de CNN pour une interview au MoMA. Dans une question apparemment prophétique, Quest a demandé Lowry quel tableau il aimerait emporter chez lui s’il devait se retirer de ce rôle.

« C’est comme demander à un parent quel enfant il préfère : lundi c’est celui-ci, et mardi c’est un autre », a-t-il déclaré avant d’en venir au « Garçon au gilet rouge » de Paul Cézanne, qu’il a décrit comme un « portrait remarquable ».

Le MoMA n’a pas encore fait de déclaration concernant la recherche du successeur de Lowry, qui assumera l’un des rôles les plus convoités du secteur de l’art. Aucune annonce n’a non plus été faite concernant les autres postes occupés par Lowry, qui comprend des postes au sein du conseil d’administration d’organisations et d’institutions artistiques, notamment la Fondation Robert Rauschenberg et le Kiran Nadar Museum of Art en Inde.