Avec deux médailles de vainqueurs de la FA Cup et plus de 50 sélections pour son pays, Glenn Hoddle était l’un des footballeurs les plus doués de sa génération.

Et il a prouvé qu’il n’avait perdu aucune de ses compétences en bambou, trompant le pays comme l’homme derrière l’horloge du grand-père du chanteur masqué.

Mais l’ancien joueur de Tottenham et entraîneur de l’Angleterre, âgé de 63 ans, révèle qu’il n’a pris le rôle dans la série ITV qu’à cause d’un contact avec la mort il y a deux ans.

Glenn «est mort pendant 60 secondes» après avoir subi une crise cardiaque dans les studios de BT Sport le jour de son 61e anniversaire.

Sa vie a été sauvée par un collègue utilisant un défibrillateur, avant de subir un quadruple pontage cardiaque.

Il a dit: «En regardant ce qui s’est passé, il y a certaines choses dans ma vie où je pense, ‘oui, si j’en ai l’occasion, je vais le faire’.

«Lorsque cette opportunité s’est présentée, c’est l’une des raisons pour lesquelles je l’ai fait. J’ai pensé: «Pourquoi pas?».

«Avec ce qui m’est arrivé, j’ai de la chance d’être ici. Pourquoi ne pas vivre toutes ces choses?

«Et cela faisait partie du jugement sur l’opportunité de jouer ou non sur The Masked Singer.»

Glenn, qui a interprété des reprises de Bill Haley Rock Around The Clock et du classique de Frank Sinatra You Make Me Feel So Young devant les juges Mo Gilligan, Davina McCall, Rita Ora et Jonathan Ross, a été la quatrième célébrité à être éliminée de la série samedi. .

Auparavant, les chanteurs Sophie Ellis Bextor et Mel B et l’actrice Martine McCutcheon étaient à l’extérieur.

Tous ont dit que le port des costumes élaborés était une expérience inconfortable, avec claustrophobie et problèmes respiratoires.

Mais avec les problèmes de santé de Glenn, cela aurait été une préoccupation encore plus grande.

Il a dit: «J’étais un peu inquiet mais j’ai dû pousser cela au fond de mon esprit. C’était si difficile sous ce masque.

«Ce qui m’a vraiment fait rire dans la première émission, quand je faisais Rock Around The Clock, c’est que sur le micro de Jonathan, il a dit à quelqu’un: ‘Il est à bout de souffle’, et vous savez quoi, il avait raison. J’étais à bout de souffle, il faisait tellement chaud là-bas et il était parfois difficile de respirer. Je devais être conscient de mon cœur.

«Mais heureusement, je me sentais bien. Et s’il y avait eu le moindre doute, je n’aurais pris aucun risque.

«Mais c’était le truc, vous ne le savez pas tant que vous n’êtes pas dans cette position, lorsque vous mettez la grosse tête.

Le chanteur masqué est devenu un incontournable du samedi soir aux heures de grande écoute, avec plus de six millions de téléspectateurs par épisode.

Chaque semaine, les célébrités masquées chantent une chanson déguisée en leur personnage tandis que les juges devinent: « Qui est-ce derrière le masque? »

Un visage célèbre est révélé et éliminé à la fin de chaque émission.

Bien qu’aucun des juges n’ait dit que Grand-père Clock était le père de trois enfants Glenn, ses jeunes petits-enfants pensaient que c’était leur «Popa» depuis le début.

Il a dit: «Les juges ne m’ont pas compris, donc c’était bien, c’était un bonus.

«Mais le petit Teddy et Rosie l’ont dit tout de suite. Ils ont tous les deux regardé l’horloge de grand-père et ont dit: «C’est Popa? Cela pourrait être Popa! ».

«Et quand j’ai été révélé, mon beau-petit-fils Jack s’est tourné vers tout le monde et a dit: ‘Je vous l’ai dit, je vous l’ai dit’. L’horloge grand-père était tout simplement parfaite pour eux.

«Cela valait vraiment la peine de voir comment mes petits-enfants ont réagi. Incroyable de voir leurs petits visages.

Il est peut-être un grand-père lui-même, mais les fans sur Twitter se sont pâmés sur la façon dont il avait l’air «sexy» une fois qu’il s’est révélé.

Même strictement: L’animatrice de It Takes Two, Zoe Ball, a admis qu’elle avait la chaleur pour lui, le comparant à Brad Pitt.

Interrogé sur ce qu’il pensait de son nouveau «statut d’étalon», un Glenn en riant a répondu: «Je n’en suis pas si sûr.

«Je ne pense pas que mes filles et mon fils penseront cela pendant une minute – et mes petits-enfants.

«Ce sont tous de bons commentaires, mais je ne les prendrai pas trop au sérieux.»

Glenn, qui a remporté le titre de champion de France avec Monaco, a ensuite dirigé des clubs tels que Chelsea, Southampton et les Wolves. Il a également dirigé l’Angleterre à la Coupe du monde 1998 avant d’être limogé un an plus tard après des commentaires controversés sur les personnes handicapées.

L’expert d’ITV et de BT Sport s’est révélé être le chanteur de la série de cette année, mais il a de la forme. En 1987, il a atteint la 12e place des charts avec le single Diamond Nights avec l’ancien coéquipier des Spurs et de l’Angleterre Chris Waddle.

Ce ne sont pas les seuls anciens footballeurs à pouvoir tenir un morceau.

L’année dernière, l’ancien attaquant anglais Teddy Sheringham a joué dans The Masked Singer, habillé en Tree.

Et Glenn a révélé qu’il y avait beaucoup d’autres joueurs qui pourraient tenir un morceau après les matchs.

Il a dit: «Je mettais pour toujours des Eagles sur l’entraîneur quand nous venions de matchs. Et quand nous avions eu une bonne victoire, nous étions là-bas pour chanter Eagles, Billy Joel, Elton John et tout le reste. Nous avons toujours eu une bonne vieille chanson. Alan Brazil était bon.

«J’ai entendu Ian Wright chanter, il a une bonne voix, il pourrait continuer sur The Masked Singer.

«Je pense que l’un des juges a dit qu’il pensait que c’était Ian Wright sous l’horloge grand-père.

Alors pourraient-ils former un gang et enregistrer des morceaux?

Glenn a déclaré: «C’est une idée, n’est-ce pas, quelque chose à penser. Il y a pas mal de footballeurs – Ally McCoist a une très bonne voix. Cela pourrait être une chose amusante à faire, sans aucun doute.

Pal Waddle n’a peut-être pas encore contacté pour un nouveau duo, mais Glenn a été inondé de messages depuis son départ.

Il a déclaré: «En 15 minutes, j’ai dû recevoir plus de 100 messages texte venant de partout, de personnes différentes dont je n’ai pas entendu parler depuis des années.

«Il a fallu du temps pour revenir vers tout le monde.

«Il y avait beaucoup de vieux joueurs que je n’ai pas vus depuis un moment et environ quatre d’entre eux ont dit: ‘Je ne peux pas croire que ce n’était pas une chanson des Eagles que vous avez chantée!’.

«Johnny Pratt, quelqu’un qui m’a coaché ​​quand j’étais enfant quand je jouais avec lui à Tottenham, et Peter Taylor, et tous ces gars se mettaient en contact.

«C’étaient des gens que je n’avais pas vus ou à qui je n’avais pas parlé depuis si longtemps, donc c’était vraiment sympa. C’était charmant, c’était rafraîchissant.

Alors que Glenn dit qu’il «a adoré l’expérience», il n’était pas préparé à ce que ce serait difficile.

Il a dit: «C’était parfois éprouvant pour les nerfs. Je dois dire que chanter en direct, ce n’est pas quelque chose que vous avez l’habitude de faire, mais c’était vraiment très amusant.

«J’ai dit à mon agent, ‘s’il y a jamais des concours de chant, j’irais’. On m’a demandé de faire la jungle et toutes sortes de choses différentes au fil des ans, mais j’ai dit n’importe quoi avec le chant, je pourrais vraiment y penser.

«Alors, quand l’occasion s’est présentée, j’ai sauté sur l’occasion. J’ai beaucoup pratiqué le chant. J’adore chanter de toute façon, je chante sans arrêt tout le temps.

«J’ai toujours ma musique, à chaque minute de la journée. Si je monte dans la voiture, c’est toujours de la musique.

«Mais le truc, c’est que j’étais dans la cuisine, dans le salon, dans la voiture, à pratiquer mes chansons, à chanter, et ça me faisait du bien. Mais vous ne savez pas ce que c’est tant que vous n’avez pas mis cette grosse tête et que vous avez la chaleur et la claustrophobie.

«J’ai vraiment raté un truc, j’aurais dû m’entraîner avec une énorme grosse boîte en carton sur la tête, dans la cuisine et me promener dans le salon. . . peut-être ne pas conduire.

Le chanteur masqué continue samedi à 19 heures sur ITV.

La légende des Spurs Glenn Hoddle s’ouvre sur l’enfer des crises cardiaques lors d’une interview avec Robbie Savage

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL exclusive@the-sun.co.uk