Glenn Greenwald souligne le moment où « les opinions et la rhétorique des Démocrates sur l’immigration ont radicalement changé » – Twitchy

Après des années pendant lesquelles Biden et les démocrates ont qualifié la construction du mur frontalier de Trump de raciste et xénophobe, quelque chose de bizarre arrivé:

L’administration Biden renoncera à 26 lois visant à construire des barrières frontalières supplémentaires dans la vallée du Rio Grande, selon un avis publié mercredi au Federal Register, citant « une entrée illégale élevée ».

La construction du mur sera financée à l’aide de fonds déjà affectés spécifiquement aux barrières physiques aux frontières, et l’administration avait un délai pour les utiliser. Mais cette décision intervient à un moment où une nouvelle vague de migrants met à rude épreuve les ressources fédérales et locales et exerce une forte pression politique sur l’administration Biden pour qu’elle fasse face à une crise tentaculaire.

La patrouille frontalière a signalé près de 300 000 rencontres dans le secteur de la vallée du Rio Grande entre octobre et août derniers, selon les données fédérales. Le mois dernier, la Border Patrol a appréhendé plus de 200 000 migrants traversant la frontière américano-mexicaine, le total le plus élevé cette année.