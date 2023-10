Glenn Greenwald met en lumière le « journalisme » du WaPo qui a conduit à d’importantes suppressions d’emplois et à une perte de 100 millions de dollars – Twitchy

Le Washington Post a annoncé ils supprimeront environ dix pour cent des effectifs du journal via des rachats volontaires :

Le Poste avait été « trop ​​optimiste » quant à la croissance de son lectorat, de ses abonnements et de ses publicités au cours des deux dernières années, a écrit mardi la PDG par intérim Patty Stonesifer dans un courriel adressé au personnel. « Nous travaillons à trouver des moyens de remettre notre entreprise dans une situation plus saine au cours de l’année à venir. »

La poste est je m’attends à perdre 100 millions de dollars cette année seulement :

« La démocratie meurt dans les ténèbres » est un slogan qui a été impitoyablement moqué lorsqu’il est devenu clair que le modèle économique du Post consistait à promouvoir des récits et non des rapports objectifs.

Glenn Greenwald a examiné l’effondrement partiel du Post, en commençant par sa dépendance à l’égard de l’hystérie autour de Trump :

Bien qu’il soit financé et détenu par l’une des cinq personnes les plus riches de la planète, Jeff Bezos, le Washington Post a connu une baisse significative de son lectorat et de sa base d’abonnements, et a par conséquent licencié 240 employés : 10 % de son personnel.

Il a perdu 100 millions de dollars cette année seulement. https://t.co/9dbAAnZMXB

