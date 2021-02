Facebook a été accusé de se prosterner devant une foule libérale à la suite de sa décision de supprimer les publications diffusant de fausses informations sur le vaccin COVID-19.

Le géant des médias sociaux a annoncé lundi qu’il introduisait une nouvelle politique, qui les verrait supprimer les publications qui enfreindraient leurs règles COVID-19.

« Il est essentiel de renforcer la confiance dans ces vaccins, c’est pourquoi nous lançons la plus grande campagne mondiale pour aider les organisations de santé publique à partager des informations précises sur les vaccins Covid-19 et à encourager les gens à se faire vacciner à mesure que les vaccins deviennent disponibles pour eux », a déclaré Kang- Xing Jin, responsable de la santé chez Facebook, dans un article de blog d’entreprise.

La politique est une version mise à jour des règles introduites l’année dernière, dans laquelle Facebook a déclaré qu’il « diminuerait » ou ferait baisser les fils d’actualité des gens, des allégations trompeuses ou fausses sur les vaccins.

Facebook déclare désormais: « Nous supprimons la désinformation lorsque les autorités de santé publique concluent que les informations sont fausses et susceptibles de contribuer à une violence imminente ou à des dommages physiques. »

Quels types de réclamations sur Facebook supprimeraient-ils? Allègue que les vaccins COVID-19 n’existent pas ou n’ont pas été approuvés Prétend que quelque chose d’autre qu’un vaccin COVID-19 peut vous vacciner contre COVID-19 Affirme que les vaccins COVID-19 tuent ou nuisent gravement aux gens Affirme que les vaccins COVID-19 provoquent l’autisme Prétend que le renforcement de l’immunité en obtenant le COVID-19 est plus sûr que le vaccin Affirme que le vaccin COVID-19 change l’ADN des gens Prétend que les vaccins COVID-19 causent l’infertilité Les allégations sur les effets secondaires des vaccins COVID-19 qui sont incrédules ou irrationnels, comme la prise du vaccin, vous transforme en singe Affirme que les vaccins COVID-19 ne confèrent aucune immunité aux personnes Allègue que les vaccins COVID-19 contiennent des ingrédients toxiques, interdits ou nocifs, des micropuces, des produits d’origine animale ou tout ce qui ne figure pas sur la liste des ingrédients du vaccin Affirme que les vaccins COVID-19 n’ont pas été testés Prétend que les vaccins COVID-19 contiennent la marque de la bête

Ils donnent comme exemples de messages qu’ils supprimeraient des affirmations selon lesquelles les vaccins COVID-19 tuent ou nuisent gravement aux gens, provoquent l’autisme ou l’infertilité, modifient l’ADN des gens et « contiennent la marque de la bête ».

Pourtant, la décision de Facebook a été condamnée mardi par le journaliste et critique ouvertement de collègues des médias, Glenn Greenwald.

S’exprimant dans l’émission Fox News de Tucker Carlson, Greenwald a déclaré que Facebook n’aurait pas voulu censurer les publications, mais a été poussé par une foule de médias.

«Je pense qu’il est si important de reconnaître que les entreprises de la Silicon Valley ne sont pas celles qui veulent faire cela», a-t-il déclaré à Carlson.

« Ils préfèrent rester aussi loin de la censure et de l’arbitrage et d’intervenir et d’expulser les gens de leurs plates-formes – non pas parce qu’ils sont nobles ou gentils, mais il est dans leur intérêt de ne pas le faire.

«Ils subissent des pressions pour le faire. Par CNN et NBC et le New York Times qui disent: chaque fois que vous autorisez des informations sur la plate-forme que nous pensons être erronées, nous allons vous faire honte, vous déshonorer.

« Et ils ont des partenaires qui sont le parti démocrate qui contrôle tout le gouvernement avait raison ou avec eux, disant que nous vous demandons de censurer davantage. »

Greenwald, qui a démissionné de The Intercept au milieu d’une dispute sur la rédaction de son histoire sur Joe Biden, a déclaré que les journalistes étaient désormais « les principaux militants qui détruisent le discours libre et la libre pensée aux États-Unis ».

Le New-Yorkais de 53 ans avait dénoncé dimanche une «Stasi» de journalistes qui, selon lui, se censuraient mutuellement.

«Un nouveau« rythme »journalistique en croissance rapide est apparu au cours des dernières années, qui peut être mieux décrit comme un mélange impie de bavardages de moniteurs de lycée et de surveillance citoyenne de type Stasi», a-t-il écrit.

« Ils n’ont pas assez de talent ou de compétences, et encore moins de désir, pour s’attaquer à de véritables centres de pouvoir … alors installez-vous sur ces taureaux à un centime ante et triviaux *** – bavardage, surveillance des salles, police de la parole. »

Mardi, il a accusé les mêmes journalistes de croire qu’ils avaient le pouvoir de décider de ce que tout le monde pouvait voir et penser.

«Tout ce qu’ils font, ces gardiens libéraux de l’orthodoxie et de la piété, consiste à essayer de vous faire croire qu’ils ont le monopole de la vérité objective en la trouvant dans la science», a-t-il dit.

«C’est une étude humaine, ce qui signifie qu’elle est faillible, et il est extrêmement dangereux de dire que tout type de connaissance humaine est si incontestable à discuter qu’il est interdit même d’être remis en question.

Greenwald a déclaré qu’il serait lui-même vacciné à son tour et il a recommandé à sa famille de faire de même.

Il a soutenu que c’était uniquement grâce à la liberté de pensée sur Internet qu’il avait pu trouver des opinions dissidentes, les soupeser et prendre sa décision.

« Si Internet était dans un endroit où aucune dissidence n’était autorisée, j’aurais beaucoup moins confiance en cette capacité, car cela signifierait qu’il s’agit d’une profession qui n’est pas suffisamment confiante pour permettre la dissidence », a-t-il déclaré.

«Et s’ils ne sont pas confiants, ils gagnent beaucoup moins de confiance et de foi dans leurs déclarations.