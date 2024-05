Glenn Close rejoint Wake Up Dead Man, le troisième film Knives Out

Glenn Close, Daniel Craig

Brigitte Lacombe; Jamie McCarthy/Getty Images

Glenn Close est la dernière star à monter à bord du nouveau Couteaux sortis film mystère. L’actrice a rejoint le casting de stars de Wake Up Dead Man : Un mystère à couteaux tirés, Le thriller de Rian Johnson avec Daniel Craig en tête d’affiche.

La fonctionnalité Netflix a connu un succès retentissant au cours de la semaine dernière, concluant furieusement des accords alors qu’elle se dirige vers un début de production début juin au Royaume-Uni.

Challengers » Josh O’Connor, Guerre civile l’actrice Cailee Spaeny, Ripley la star Andrew Scott et Scandale l’ancien Kerry Washington figure déjà sur la liste des suspects (et représente peut-être une victime ou deux).

Les détails de l’intrigue et les informations sur les personnages sont conservés à la morgue, mais le thriller devrait suivre le même chemin détourné que le précédent de Johnson. Couteaux sortis mystères. Le détective excentrique et sudiste Benoit Blanc (Criag) découvrira les détails d’un meurtre entouré d’une coterie de personnages hauts en couleur.

Johnson a écrit le scénario et réalise. Il produit également avec son partenaire Ram Bergman via leur bannière T-Street.

Lionsgate a publié le premier Couteaux sortis film en 2019. Il a rapporté plus de 310 millions de dollars au box-office mondial et mettait en vedette un ensemble comprenant Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis et Christopher Plummer, entre autres.

Pour le suivi Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésla franchise nouvellement née a été transférée sur Netflix avec l’épisode de 2022 mettant en vedette Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson et Dave Bautista.

Close, huit fois nominé aux Oscars et trois fois lauréat d’un Tony, a plusieurs films en post-production, parmi lesquels le thriller surnaturel de Lee Daniel. La délivrance et la comédie d’action De retour a l’action, qui marque le premier film de Cameron Diaz depuis une décennie et met également en vedette Jamie Foxx. Les deux fonctionnalités feront leurs débuts sur Netflix.

