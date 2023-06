Glenda Jackson, double oscarisée, est décédée à 87 ans

Glenda Jackson, qui a remporté la Triple Couronne d’acteur au cours de sa carrière, est décédée à 87 ans.

Elle est décédée jeudi à son domicile de Londres après une courte maladie, selon son agent, Lionel Larner.

Il a également dit qu’elle avait récemment terminé le tournage de « The Great Escaper », avec Michael Caine, 90 ans, avec qui elle avait déjà joué dans « The Romantic Englishwoman » en 1975.

Caine a déclaré que c’était « une expérience aussi merveilleuse cette fois qu’il y a 50 ans », lorsque les deux ont travaillé ensemble pour la dernière fois.

« Glenda était l’une de nos plus grandes actrices de cinéma », a-t-il déclaré. « Elle va me manquer. »

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

Jackson est né dans une famille de la classe ouvrière à Birkhenhead, dans le nord-ouest de l’Angleterre, en 1936, et a ensuite été formé à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Elle s’est produite avec la Royal Shakespeare Company et a joué dans le drame avant-gardiste « Marat/Sade » réalisé par Peter Brook.

Elle est devenue l’une des plus grandes stars britanniques dans les années 1960 et 1970 avec des films comme « Mary, Queen of Scots », « Sunday Bloody Sunday » et « The Class of Miss MacMichael ».

Jackson a remporté deux Oscars au cours de sa carrière, tous deux dans la catégorie de la meilleure actrice pour son travail dans « Women in Love » et « A Touch of Class ». Elle a également été nominée pour « Sunday Bloody Sunday » et « Hedda ».

La star a également eu des rôles mémorables à la télévision, notamment son interprétation de la reine Elizabeth I dans « Elizabeth R », pour laquelle elle a remporté deux Primetime Emmy Awards.

SIR MICHAEL CAINE REVIENT COMMENTAIRES SUR LA RETRAITE: « JE NE ME DÉBARRAS PAS DE MON RÉVEIL »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lorsque Jackson avait la cinquantaine, elle s’est lancée dans une carrière dans la politique britannique, remportant l’élection au Parlement en 1992. Elle a passé 23 ans en tant que législatrice du Parti travailliste, servant comme ministre des transports dans le premier gouvernement du Premier ministre Tony Blair en 1997.

Jackson a quitté le Parlement en 2015 et est revenue au théâtre, où elle a continué à être acclamée par la critique.

En 2018, elle a remporté un Tony de la meilleure actrice principale dans une pièce pour « Three Tall Women », complétant la Triple Couronne du jeu d’acteur – un Oscar, un Emmy et un Tony.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a également remporté un prix BAFTA pour son travail dans « Elizabeth is Missing » en 2020 en tant que femme atteinte de la maladie d’Alzheimer essayant de résoudre un mystère.

Jackson laisse dans le deuil son fils, Dan Hodges.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.