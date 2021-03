La double lauréate d’un Oscar dit qu’elle ne serait pas surprise si elle aussi souffrait de démence, ajoutant: «Je ne m’inquiète pas, mais je ne me souviens pas parfois des noms. Je suis entré dans la cuisine il y a une demi-heure et je me suis tenu à la porte et j’ai pensé: ‘Pourquoi suis-je ici?’ »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy