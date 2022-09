GLENVIEW – Deux équipes de football auparavant invaincues de la Mid-Suburban League et du Central Suburban South ont présenté une démonstration assez offensive au stade John Davis jeudi soir à Glenview.

Quand ce fut fini, l’hôte Glenbrook South a devancé Palatine, 43-42, dans le match hors conférence qui s’est déroulé sur le fil.

Les Titans (4-0) ont frappé en premier lorsque la course de 46 verges du senior Hank Leahy autour de l’extrémité gauche a couronné un entraînement de cinq jeux et 69 verges avec 3:50 à faire au premier quart. Le point supplémentaire de Jacob Priegnitz sur Tommy MacPherson a porté le score à 7-0.

Avec les joueurs de ligne Thomas Houser, Jr., Adam Heikkinen, Parker Brault, Dylan Sarg, Nick Gawaluch et Ryan Kick ouvrant la voie, Palatine (3-1) a répondu avec un entraînement de 51 verges après un beau coup d’envoi de Josh Reiswig au Ligne de 49 verges.

Le quart palatin Grant Dersnah porte le ballon pour un touché lors du match de jeudi contre Glenbrook South. (Joe Lewnard/jlewnard@dailyherald.com)

Le quart-arrière Grant Dersnah a lancé une passe de 15 verges à Thomas Coroneos jusqu’à la ligne des 5 verges. Trois jeux plus tard, Dersnah est allé à sa droite pour passer, puis a reculé et a couru 5 mètres dans la zone des buts. Le point supplémentaire de Connor May sur la prise de JD Wardle a égalé le match à 7-7 avec 11:52 à faire au deuxième quart.

MacPherson a renvoyé le coup d’envoi qui a suivi au 43 des Titans.

Les hôtes, derrière la ligne de Patrick Benedict, Johnny Rolfes, Ryan Taylor, Drew Duffy, Connor Schaffer et Nick Brattleaf, ont procédé à une marche de 57 mètres pour prendre la tête.

Charlie Gottfred (120 verges au sol) a couru à 5 verges du tacle gauche et dans la zone des buts avec 7:09 à faire dans la demie, soit 14-7.

Palatine a répondu en un jeu alors que Dominick Ball (134 verges au sol) a couru 68 verges autour de l’extrémité gauche pour égaliser 14-14 avec 6:53 à jouer.

Deux joueurs plus tard, le quart-arrière du GS Hunter Kreske a lancé une bombe de 64 verges à Jacque Gariepy pour placer les Titans devant 21-14 avec 6:05 à jouer.

Dersnah est revenu pour compléter des passes de 47 et 27 verges à Coroneos avant que la course de 3 verges du QB dans la zone des buts n’égale le match à 21-21 avec 3:31 à faire dans la mi-temps.

Palatine n’a eu besoin que de quatre jeux pour marquer après le coup d’envoi de la seconde mi-temps. La passe latérale de 47 verges de Dersnah à Nate Branch a couronné un entraînement de 68 verges et a porté le score à 28-21 avec 10:23.

Palatine a ensuite profité de l’interception de Michael Tokar sur la ligne des 23 yards des Pirates.

Les visiteurs ont couvert les 77 verges en sept jeux, couronnés par le tacle droit de 34 verges de Dersnah pour un coussin de 35-21 avec 6:57 à faire au troisième quart.

Glenbrook South est revenu tout de suite pour atteindre 35-28 lorsque Gottfred a parcouru 59 verges au milieu jusqu’à la ligne des 9 verges des Pirates et quelques instants plus tard, il a marqué sur une course de 2 verges avec 1:34 à faire au troisième quart.

Lors du dernier jeu du troisième quart, Dersnah est tombé au sol après un gain de 13 verges, souffrant d’une blessure qui l’a obligé à être placé sur une civière et chassé du terrain dans une ambulance du service d’incendie de Glenview,

La course de 5 verges de Ball avec 10:44 à faire dans le match a donné à Palatine une avance de 41-28.

La passe de 14 verges de Kreske à Gariepy avec 5:25 à jouer a ramené les Titans à 41-35.

Glenbrook South est arrivé à moins de 42-41 avec 11,9 secondes à jouer sur une passe de 5 verges de Kreske à MacPherson avant que Gottfred ne se heurte à la zone des buts pour la conversion de 2 points et la marge gagnante de 43-42.

https://football.dailyherald.com/sports/20220915/glenbrook-south-rallies-for-wild-43-42-win-over-palatin