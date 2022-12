Glenbard South renverse West Chicago dans une bataille d’invaincus – Shaw Local

WEST CHICAGO – Il n’est pas difficile de reconnaître les bons débuts de saison que les équipes féminines de basket-ball de Glenbard South et de West Chicago avaient obtenu lors de la campagne des jeunes cerceaux.

Ensemble, ils ont participé au concours Upstate Eight de mardi avec un score combiné de 14-0, chaque équipe affichant une marque de 2-0 dans le jeu UEC.

Au moment où le klaxon du Bishop Gym sonnera pour la dernière fois, ce seront les visiteurs de Glen Ellyn qui partiront en tant que seule équipe invaincue affichant une victoire de 49-34 mardi soir.

“West Chicago est sorti et a joué de manière agressive et nous avons eu du mal (au début) à mettre le ballon à l’intérieur et nous n’avons pas pu faire avancer les choses en première période”, a déclaré l’entraîneur de Glenbard South, Eric Daca.

«Nous sommes sortis dans la seconde, (l’attaquant de première année) Kate Bruhl a frappé quelques coups clés, (le garde de première année) Jamie (Mizwicki) s’est réchauffé. Ce qui est bien avec notre équipe, c’est que nous avons beaucoup d’armes. La clé est que nous devons nous en tenir à diriger notre attaque et à jouer notre jeu. »

Après avoir obtenu les huit derniers points au premier quart pour prendre un avantage de 8-3 dans le deuxième, Glenbard South (7-0, 3-0) a commencé la période sur une séquence de 9-1 au cours des 3:18 premières à faire. confortablement devant 17-4.

Ce sont deux 3 points fournis par Bruhl (9 points) qui ont servi de pointage de début et de fin aux Raiders dans le sursaut décisif. West Chicago (8-1, 2-1) n’a pu se rapprocher que de 17-8 après que le deuxième étudiant Jasmyn Trigueros ait réussi un sauteur de 17 pieds à 3:31. Les Raiders ont pris une avance de 22-10 à la mi-temps et l’ont fait 39-18 à la fin du troisième.

Mizwicki, qui menait South dans la colonne des buteurs avec 12, a crédité la capacité de ses coéquipières à rester calme et disciplinée.

“Nous ne voulons pas gâcher et faire des erreurs stupides”, a déclaré Mizwicki. “J’ai l’impression que notre équipe est vraiment connectée et que nous sommes toujours ensemble (les deux) pour communiquer et travailler. Au fur et à mesure que nous continuons à jouer, nous devenons plus confiants et réalisons que vous pouvez surmonter une erreur et (en faire) une bonne chose.

Les sommets de jeu de Trigueros aux points (16) et aux rebonds (14) ont rythmé l’effort de West Chicago qui l’a vu lutter depuis le sol en tirant 11 pour 47 (23%) tout en étant dépassé 39-28.

L’entraîneur Mark Fitzgerald pense que le match aidera sa jeune équipe au cours de la saison.

« Nous avons affronté une très bonne équipe ce soir. Nous étions en quelque sorte dépassés physiquement », a déclaré Fitzgerald. « Je leur ai dit que ce n’était qu’un match. Deuxièmement, nous avons tout laissé par terre. Les équipes plus âgées ici auraient plié. Cette équipe ne l’a pas fait. Les équipes doivent apprendre à gagner ensemble et elles doivent aussi apprendre à perdre ensemble. Ils doivent apprendre ce qu’il faut faire ensuite et il y a là un carrefour et comment allons-nous prendre cela. Ils apprendront probablement plus dans une défaite comme celle-ci que dans une victoire.