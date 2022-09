Glenbard Parent Series pour explorer l’adolescence à l’ère numérique – Shaw Local

La série Glenbard Parent: Navigating Healthy Families présentera « Anything But My Phone, Mom ! », mettant en vedette le psychologue clinicien et auteur Roni Cohen-Sandler dans des webinaires Zoom à midi et à 19 h le 27 septembre.

Aller à glenbardgps.org pour plus d’informations et le lien vers le webinaire.

Des smartphones et des médias sociaux à la cyberintimidation et à l’anxiété croissante des enfants, la technologie transforme la façon dont les jeunes se voient, apprennent, développent des compétences sociales et communiquent avec les autres, selon un communiqué de presse. Indépendamment des compétences technologiques, cependant, les parents et les soignants sont toujours les meilleures personnes pour guider les enfants tout au long de l’adolescence.

Cohen-Sandler, auteur de “Anything But My Phone, Mom!”, fournira des idées et des stratégies aux soignants pour mieux comprendre ce que vivent les adolescents. Elle discutera de la façon dont les familles peuvent créer des liens solides et une relation étroite et aimante avec les enfants, tout en les gardant en sécurité sur la route de l’âge adulte à l’ère numérique.