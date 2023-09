Glenbard North remporte le prix de serviteur de Neighbourhood Food Pantries – Shaw Local

Neighbourhood Food Pantries remettra son Servant Award à l’école secondaire Glenbard North lors de sa célébration HarvestFest en octobre.

Le prix reconnaît le travail important accompli par les enseignants, les administrateurs et les étudiants de Glenbard North au service de la communauté.

Glenbard North a bénéficié d’une relation solide avec Neighborhood Food Pantries. Au cours de la dernière décennie, Glenbard North a soutenu les garde-manger de quartier des manières suivantes : pique-nique annuel avec un but ; collecte de fonds annuelle Empty Bowls ; collecte de nourriture communautaire annuelle; Glenbard Gardens – projet en cours qui a débuté à l’automne 2022.

Ces projets ont permis à Glenbard North d’enseigner aux étudiants les besoins de leur communauté et l’importance du service aux autres.

Plusieurs personnes ont joué un rôle central en dirigeant et en soutenant les étudiants dans ces projets, notamment John Mensik, directeur de Glenbard North, Erika Willis, directrice adjointe des services aux étudiants de Glenbard North, April Macatangay et Joyce Fridlund, professeurs d’art de Glenbard North, Hayley Collings, enseignante en éducation spécialisée de Glenbard North, district 87. Le surintendant David Larson, la surintendante adjointe des services aux étudiants Janet Cook et la directrice adjointe à la retraite de Glenbard North pour les services aux étudiants Deb Cartwright.

Neighbourhood Food Pantries fournit des services sans interruption et un accès à des aliments nutritifs dans des environnements accueillants. Il a des garde-manger à Carol Stream, Glendale Heights, Wayne, West Chicago et Warrenville. Ces garde-manger offrent des services aux individus et aux familles avec dignité et générosité.