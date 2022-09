Glenbard North mettra en scène ‘Air Guitar High’ – Shaw Local

Le programme de théâtre de la Glenbard North High School présente une production automnale en studio de « Air Guitar High », de Laura Schellhardt.

Selon Playscripts, rien ne se passe jamais à Scrug, Iowa – jusqu’à ce que les championnats régionaux américains de guitare à air traversent la ville, a déclaré un communiqué de presse. Armés d’une caméra et d’une équipe déterminée à documenter les concurrents de leur lycée, Cable et Lindy sautent directement dans le mix, interviewant les espoirs du championnat et attrapant tout le drame. Inspiré par le tirage au sort de jeux comme Guitar Hero et des compétitions de guitare aérienne en direct, “Air Guitar High” est décrit comme l’histoire à indice d’octane élevé d’un groupe d’adolescents prêts à littéralement prendre leur avenir en main.

Les représentations débuteront à 19 h 30 les 29 septembre et 1er octobre et à 16 h le 30 septembre au Little Theatre de Glenbard North, 990 N. Kuhn Road à Carol Stream.

Les billets sont disponibles pour 5 $ en appelant le 630-653-7000, ext. 3820, ou à glenbardnorthhs.seatyourself.biz et en personne à la porte.

Le casting comprend Charlotte Chilton, Jack Byrne, Aaron Van Lerberghe, Savannah Le, Frederick Melki, Grace Caputo, Lorelai Witteck, Sawyer Harle, Kaden Van Lerberghe, Nick Shirley, Easton Vassar et Alina Demchuk.

Les leaders étudiants incluent Emiliano Rivas III, Kate Orozco, Alyssa Passero, Gianna Nascimento, Gail Creighton, Chelsea Perez, Zach Lazzara, Charlotte Prusko, Brody Hill, Nelson Nguyen, Kellie Kieu, Kaylee Harrison, Megan Garcia et Kaylee Hammer.

Le spectacle est dirigé par Emiliano Rivas III, avec Nathan King en tant que directeur technique et coordinateur des lumières et des décors. Madison Gillis est la superviseure du studio et gère les accessoires et les costumes. Jolaine Orlin supervise les accessoires et les équipes de son. Marissa Talarico supervise les régisseurs.