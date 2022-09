Glenbard explorera le processus de candidature à l’université dans une conférence d’espagnol en ligne – Shaw Local

Le conseil consultatif de parents bilingues de Glenbard et la série de parents Glenbard : naviguer dans des familles saines présenteront « Préparer le chemin de la réussite au lycée et au collège : le processus de candidature au collège » à 19 h le 15 septembre, via Zoom.

Visite glenbardgps.org pour plus d’informations et le lien vers le webinaire. Le programme sera présenté en espagnol uniquement, a indiqué un communiqué de presse.

Pour être placé sur une liste de rappel pour les événements GPS ou pour soumettre une question à l’avance, envoyez un e-mail à Gilda Ross, coordinatrice des projets étudiants et communautaires du district de Glenbard 87, à gilda_ross@glenbard.org.

Les experts suivants aideront les familles dans leurs démarches pour se préparer à l’université : Lissete Ochoa, conseillère scolaire de Glenbard West, Lizette Ramirez, conseillère scolaire de Glenbard East, et Marina Pascual, représentante de l’aide aux étudiants de l’Illinois.

Les étudiants et leurs familles apprendront le processus d’admission au collège du début à la fin; l’importance d’un relevé de notes du secondaire; et le rôle des tests, de l’aide financière et des bourses. Luz Luna, assistante du directeur adjoint pour les services aux étudiants, les apprenants d’anglais et l’équité du district, rejoindra le panel pour couvrir les outils numériques, les compétences et les ressources que les familles peuvent utiliser pour s’associer à l’éducation de leur enfant.

Pour information, visitez glenbardgps.org ou contactez Luna à luz_luna@glenbard.org ou Susanna Melón, directrice adjointe des services aux étudiants, des apprenants d’anglais et de l’équité, au 630-469-9100, ext. 5167, ou susanna_melón@glenbard.org.